Dünya Okuma-Yazma Günü kutlandı

Yazar Bekir Yurdakul, Prof. Dr. Solmaz Zelyüt ve Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide okuma yazmanın toplumlardaki ve kadınlar açısından önemini değerlendirildi.

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü’nü Hasanağa Bahçesi’nde düzenlenen söyleşiyle kutladı. Söyleşide Bucalılara seslenen Yazar Bekir Yurdakul, Türkiye’nin eğitim sorununu aşmak yerine daha çok sorun yaratmak üzerine politikalar yürüttüğünü ifade ederken, Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya iyi bir okur- yazar olmak için en az 10 sene okumak gerektiğini söyledi. Eğitimi geçmiş kuşakların yeni kuşakları kendine benzetme olarak görüldüğünü söyledi. Alfabelerin masum olmadığına vurgu yapan Yalçınkaya, alfabelerin sadece harf olmadığını o dilin kültür dünyasını barındırdığını söyledi. Kadınların okuma yazma oranındaki düşüklüğe de dikkat çeken Şerife Yalçınkaya, “Eşitlik her zaman adalet değildir. Okuma konusunda adalet sisteminde ayrım yok ancak uygulama böyle böyle değil. Bunun için artı düzenlemeler yapılması gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt ise Türkiye’de yeterli okuma yapmadan yazarlık hevesine kapılan büyük bir kesim olduğunu söylerken, “ Herkesin anlatacak bir şeyleri var. Yeterli okuma yapılmadan kitap yazmaya girişmeyi sağlıklı bulmuyorum” dedi.