Dünya şampiyonluğuna İzmir damgası

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'na katılan kadın Türk milli takım, hiç gol yemeden şampiyonluğa ulaştı. Rakip filelere gol olup yağan milli takımda, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 6 sporcu yer aldı.

21 Yaş Altı Türk Kadın Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 6 sporcu ile antrenör Didem Özdem'in yer aldığı ay-yıldızlı ekip, final maçında Kolombiya'yı 1-0 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Sualtı Ragbisi kadın takımından; Necla Nur Çağan, Buse Gündüz, Fatma Yurday, Bilgesu Tabakoğlu, Gaye Candeğer ve Nur Pelinsu Tekin'in yer aldığı ve antrenörlüğünü Didem Özdem'in üstlendiği 21 Yaş Altı Milli Takım, grubunda Norveç'i 6-0, Kolombiya'yı 1-0 yenerken Almanya ile 0-0 berabere kaldı. Çeyrek finalde İsveç'i 9-0 yenen kadınlar, yarı finalde Norveç'i 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Milliler finalde grup aşamasında karşılaştığı Kolombiya'yı yine tek golle geçerek "gol yemeden" zirveye çıktı.

Şampiyonada, Büyükşehir Belediyespor'dan Emrecan Arğan'ın da yer aldığı 21 Yaş Altı Türk Erkek Milli Takımı ise üçüncülük maçında Norveç'i 4-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk kez katıldıkları 21 Yaş Altı CMAS Sualtı Ragbisi Dünya Şampiyonası'nda kupayla Türkiye'ye dönmenin gururunu yaşadıklarını belirten antrenör Didem Özdem, “Ben çifte gurur yaşıyorum. Tarihimizde ilk defa katıldığımız Dünya Şampiyonası'nda gol yemeden şampiyonluğa ulaştık. Kadınlarda 6 sporcu veren tek kulüp olduk. Erkeklerde de bronz madalya kazanma onurunu yaşadık. Yaşadığımız duygusal yoğunluğun tarifi yok. Bizlere her zaman destek veren kulüp yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.