Dünya Temizlik Günü'nde Çeşme Plajları temizlendi

15 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinin üç ayrı plajında eşzamanlı farkındalık temizliği yapıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün ile Futbol A takımı teknik ekibi ve futbolcuları, Belediye Meclis Üyeleri, Çeşme Bisiklet Grubu Üyeleri, Çeşme Motosiklet Kulübü Başkanı Şeref Karaoğlu, belediye temizlik ekibi ile birlikte yaklaşık 200 kişinin katıldığı farkındalık temizliğinde, Deliklikoy, Ilıca Plajı ve Pırlanta Plajı'ndan yaklaşık 1,5 ton atık toplandı.

Sivil toplum örgütleri ve çevre gönüllülerinin üç ayrı plajda eşzamanlı olarak gerçekleştirilen 15 Eylül Dünya Temizlik Günü farkındalık etkinliğine, plajlarda denize giren ve güneşlenen tatilcilerin de bir bölümü katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder, ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü çok sayıda çevre gönüllüsü ile birlikte Alaçatı'nın gözde plajlarından Deliklikoy'da çevre temizliği yaptı.

Pırlanta Plajı'nda yapılan temizliğe; CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme Motosiklet Kulübü Başkanı Şeref Karaoğlu ile birlikte parti ve kulüp üyeleri, otelciler ve çevre gönüllüleri katılırken, Ilıca Plajı'nda gerçekleştirilen temizliğe de Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün ile Futbol A takımı teknik ekibi ve futbolcuları, Çeşme Bisiklet Grubu Üyeleri ve çok sayıda çevre gönüllüsü farkındalık temizliği gerçekleştirdi.

"Amacımız farkındalık"

15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliği ile ilgili olarak görüşlerini açıklayan Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, "Dünya Temizlik Günü'nde, STK temsilcilerinin de katılımlarıyla, üç plajımızda, farkındalık amacıyla temizlik yaptık. Anaokulu çocuklarımızdan, sporcularımıza kadar çok sayıda gönüllümüz katkı veriyor. Ama özellikle Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürümüz Selahattin Varan ile birlikte personeli ve aileleri de aramızdalar. Onlara bize verdikleri katkı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda Alaçatı'mızın kurtuluş günü. Kurtuluş günümüzün törenleri öncesinde bu farkındalık etkinliğini yapmanın topluma yansımasını göreceğimize inanıyorum" dedi.

"Herkes kapısının önünü temizlerse kirlilik olmaz"

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan da bir açıklama yaparak, Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirdiği için Çeşme Belediyesini tebrik ettiğini belirterek, "Biz de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak, elemanlarımızla ve aileleriyle buradayız. Bu tür etkinliklerin özelde kalmaması gerekir. Günübirlik temizlik algısı, sadece bir kampanya ile değil, toplum olarak bulunduğumuz tüm alanlarda, her zaman olmalıdır. Tükettiğimizi mutlaka çöp konteynerlerine ve ayrıştırma kutularına atalım. Herkes kapısının önünü temizlerse kirlilik olmaz. Bu tür sorunları da sadece kampanyalarla değil, toplumsal ve bireysel bir bilinçle aşacağımıza inanıyorum. Biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak tüm okullarda 'sıfır atık' kampanyası başlattık. 'Sıfır atık' kampanyası ile tükettiğimiz atıkları ayrıştırma kutularına atıp, dönüşüme gönderilerek, yeniden değerlendirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Sıfır atık projesi ile ciddi tasarruf sağlanabilir"

Temizlik çalışması yapılan Deliklikoy Plajı'nda, pet şişeler, cam şişeler, naylon torbalar olduğuna dikkat çeken Varan, "Bunlar doğada çok uzun sürelerde yok olabilen, doğada kaldığı süre içinde de çok ciddi oranda zarar veren atıklardır. Bu atık maddeleri ayrı ayrı atık kutularında biriktirerek, dönüştürebildiğimiz zaman, elektrikten, sudan ve ham madde olarak tasarruflar sağlayabiliriz. Bakanlık olarak başlattığımız ve İzmir'de ilk olarak bizim gerçekleştirdiğimiz 'sıfır atık' projesini umuyorum ki, top yekûn ülkemizde uyguladığımız zaman, ülkemize çok ciddi kaynak sağlanmış olacak. 2023 yılında, bütçede, 15 milyar gibi çok ciddi bir katma değer oluşacak. O nedenle vatandaşlarımızın atıklarını ayrıştırma kutularına atma konusunda bilinçli olması gerekir. Bu tür kampanyalarla da algı yaratarak, vatandaşımızı bilinçlendirmemiz gerekir. Bu kampanyaya ilgi gösteren 7'den 77'ye herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Böyle günleri daha çoğaltmak gerekir"

Pırlanta Plajı'ndaki temizlik çalışmalarına katılan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir de bir açıklama yaparak, "Çeşme'de sezon bitmek üzere. Belki insanların çoğu Çeşme'den ayrıldı, ama çöplerin ayrılmadığını gördük. Beklediğimizin üzerinde bir çöp yığını vardı. Biz de bugünün önemine binaen, çöpleri toplamak için Çeşme Otelciler Birliği, belediyemiz ve sivil toplum örgütleri olarak, plaj yolları ve plajlara geldik. Gerçekten olağanüstü bir çöp yığını vardı. Bu çöpleri burada bırakmak demek, denize bırakmak demek. Dolayısıyla Çeşme'yi ve denizimizi kirletmek demek. Böyle günleri daha çoğaltmak gerekir. Sezonun önünde, ortasında, sonunda olmak üzere, belediyemizden günlerin fazlalaştırılmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla biz bu günü çok sevdik. Belki yorulduk, ama erkek ve kadın personellerimizle bugüne değer kattık. Bugünün önemini bu şekilde bir kez daha vurgulamaya çalıştık. Belediyemize böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Yere çöp atanlara para cezası kesilmeli"

Deliklikoy Plajı'ndaki farkındalık etkinliğine katılan HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder de, ÇESAL ile birlikte etkinliğe destek verdiklerini vurgulayarak, "Biz, hem hayvanları, hem de çevreyi korumaya çalışıyoruz. Bu tür emsal etkinliklerle hiçbir şey olmuyor. Bizim insanımız bunu anlamıyor. İzmir'de Kordon'da da çimlere çekirdek kabuklarını atanlarla ilgili olarak, Büyükşehir Belediyesine kaç defa dilekçe yazdım. Sosyal medya hesaplarında, 'Lütfen çekirdek kabuğunu yere atmayın' diye yazılıyor. Lütfen ile olmuyor. O çimler, senede üç defa yenileniyor. Bu, kamu malına verilen bir zarardır. Belediyeler, bazı kaygılarla para cezası kesmediği için insanlar da umursamadan yerlere çöp atıyor" diye konuştu.

"Sorunları işbirliği ile çözebiliriz"

Çok miktarda sokak köpeği olduğunu ve Çeşme Belediyesinin kısırlaştırma yapabilen sadece bir veterineri olduğunu belirten Önder, "Geçtiğimiz yıl, bizim de isteğimizle bir veteriner daha alındı. Ama yeni alınan veteriner, kısırlaştırmayı tek başına yapamadığı için başkanımıza haber göndererek; kısırlaştırma yapan HAYTAP ekibinin Çeşme'ye gelebileceğini söyledik. Bu ekibin bir hafta Çeşme'de kalmasını, hiçbir para almadan sokak kedisi ve köpeklerini kısırlaştırmasını istedik. Biz belediyeden sadece yol parasını ve kalacak yerlerinin karşılanmasını istiyoruz. Belki başkanımıza isteğimiz aktarılamadı. Bu temizlik etkinliğinde başkanımıza söyledik. Pazartesi günü bizi beklediğini söyledi. Çok sevindim. Bu sorunun üstesinden işbirliği ile gelebiliriz. İzmir Valiliği ile de işbirliği yapıyoruz. İzmir Valiliği, daha yeni, kulübeler, mamalıklar sağlayarak gönderdi. Çeşme Belediyesi ile de işbirliği yaparak sorunları çözebileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.