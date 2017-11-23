Dünyaca ünlü gitarist Bergama’ya hayran kaldı

Dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, turne kapsamında geldiği Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası kenti Bergama’yı da ziyaret etti. Bergama’da iki gün boyunca gitarı ile birlikte akropol ve bazilikayı gezen Vale, zaman zaman tarihi mekanların içerisinde müzik ezgilerini Bergama’dan dünyaya duyurdu. Vale, “Aslen Manchesterlıyım. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türk halkı için gitarımı çalıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü Türk halkı müziksever, arkadaş canlısı, misafirperver ve sevgi dolu insanlar. Ve bugün enteresan bir yer olan Bergama’dayım. Çok güzel ve antik bir kent burası. Ve ben Bergama’ya UNESCO Dünya Mirası olan bir kenti ve o kentin değerlerini yerinde görmek için geldim. Gitarım ile birlikte Bergama’da olmak benim için çok özeldi. Burada geçirdiğim zaman çok keyifliydi” diye konuştu.