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23 Kasım 2017 14:44

Dünyaca ünlü gitarist Bergama’ya hayran kaldı

Henüz 8 yaşındayken Ukrayna Devlet Televizyonuna çıkıp, 12 yaşında Kharkov Filarmoni Senfoni Orkestrası ile ilk gitar konçertosunu veren dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Bergama’ya hayran kaldı.

Dünyaca ünlü gitarist Bergama’ya hayran kaldı

23 Kasım 2017 14:44


Dünyaca ünlü gitarist Galina Vale, turne kapsamında geldiği Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası kenti Bergama’yı da ziyaret etti. Bergama’da iki gün boyunca gitarı ile birlikte akropol ve bazilikayı gezen Vale, zaman zaman tarihi mekanların içerisinde müzik ezgilerini Bergama’dan dünyaya duyurdu. Vale, “Aslen Manchesterlıyım. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutluyum. Türk halkı için gitarımı çalıyor olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü Türk halkı müziksever, arkadaş canlısı, misafirperver ve sevgi dolu insanlar. Ve bugün enteresan bir yer olan Bergama’dayım. Çok güzel ve antik bir kent burası. Ve ben Bergama’ya UNESCO Dünya Mirası olan bir kenti ve o kentin değerlerini yerinde görmek için geldim. Gitarım ile birlikte Bergama’da olmak benim için çok özeldi. Burada geçirdiğim zaman çok keyifliydi” diye konuştu.




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