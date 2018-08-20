Dünyaca ünlü makyaj fenomeni Thuy Le, İzmir’de güzelleşti

Türkiye ve İzmir’e hayran kaldığını anlatan Le, "İzmir hem sağlık hem de tatil için gelinebilecek çok güzel bir şehir" dedi. 1 milyon takipçisi olan Le, Avrupalılar’ı Türkiye’ye davet etti.

Makyaj ve moda alanlarında çektiği video ve fotoğraflar ile gündem olan İngiliz vatandaşı Thuy Le, estetik ameliyatı için İzmir’i tercih etti. Estetik ve Plastik Cerrah Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu tarafından başarıyla gerçekleştirilen meme büyütme ameliyatının ardından İzmir’in Urla ilçesinde tatile çıkan Thuy Le, ameliyat sonrası çektiği videolarda Avrupalılar’ı Türkiye’ye ve İzmir’e davet etti. Özellikle İzmir’in hem sağlık, hem de turizm amaçlı gelinebilecek güzel bir şehir olduğunu söyleyen Le, "İzmir’e hayran kaldım" diye konuştu. Sosyal medyada ‘Xthuyle’ ismiyle bilinen Le, her gittiği ülkede gündem konusu oluyor. Le’nin Instagram’da 1 milyon, Youtube’da ise 223 bin abonesi bulunuyor.

Estetik ve Plastik Cerrah Prof. Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından çok önemli bir ülke olduğunu söyledi. Gerek kamu gerekse özel sektörün çabalarıyla sağlık turizmi kapsamında her yıl yurt dışından daha fazla kişinin Türkiye’ye geldiğini ifade eden Prof. Dr. Tiftikcioğlu, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tedavi için uzun yıllardır ülkemize geliyor. Yabancılar, son yıllarda sağlık turizmi kapsamında ülkemize daha sık gelmeye başladı" dedi.

Türkiye’nin özellikle burun estetiği konusunda dünyadaki öncü ülkelerden bir tanesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tiftikcioğlu, "Yurt dışında yaşayanlar, meme estetiği, vücut şekillendirme operasyonları için sıkça ülkemize geliyorlar. Ortadoğu ve Balkanlar’da yaşayanlar ise ülkelerinde çözüm bulamadıkları sağlık problemleri için ülkemizi tercih ediyorlar. Türk Plastik Cerrahisi, dünyadaki önemli plastik cerrahi ekollerinden bir tanesidir. Dünyada ilk sıradaki 5 ülkeden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası bilimsel yayınlarda Türkiye’den her zaman bilimsel makaleler yayınlanmaktadır. Uluslararası toplantılarda Türkiye’deki uzmanların yaptığı konuşmalar her zaman vardır ve dikkat çekmektedir. Türk Plastik Cerrahisi, Dünyada saygın bir yere sahiptir" diye konuştu.

"En önemli sebebi iyi cerrahi yapılıyor ve iyi sonuçlar alınıyor olmasıdır"

Türkiye’nin estetik operasyonlarda Avrupa’ya göre bir fiyat avantajı olduğunu; ancak yabancıların ülkeye gelip ameliyat olmasının asıl sebebinin bu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Tiftikcioğlu, "Yabancıların Türkiye‘ye gelip ameliyat olmasının asıl sebebi bu değil. Biz bu konuda ucuz bir destinasyon değiliz. Çok daha ucuz ülkeler var. Oralara gitmeyip bizi tercih etmelerinin en önemli sebebi; iyi cerrahi yapılıyor ve iyi sonuçlar alınıyor olmasıdır. Zaten kendi ülkelerinde çok meşhur olan ya da maddi durumu çok iyi olan kişileri de zaman zaman ameliyat ediyoruz. Bu kişiler bu ameliyatları kendi ülkelerinde rahatlıkla olabilirler. Türkiye’ye bu konuda iyi olduğumuz için geliyorlar. Türkiye’nin çok iyi yetişmiş bir hekim gücü var. Doğru stratejilerle Türkiye sağlık turizminde Avrupa ve çevremizdeki komşu ülkeler için rahatlıkla lider ülke olabilir. Sağlık turizmi için ülkemize gelenler döviz cinsinden harcama yapıyorlar. Sağlık turizminin geliştirilmesinin ülkemizin ekonomi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.