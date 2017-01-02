Dünyaca ünlü sanatçılar İZDSO’da

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın (İZDSO), 2017 yılı ilk konserine dünyaca ünlü şef Naci Özgüç ile yine dünyaca ünlü piyano sanatçısı Gülsin Onay konuk olacak. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 6 Ocak Cuma gecesi gerçekleşecek konser saat 20.30’da başlayacak.

Dünyaca ünlü sanatçıların katılacağı ve 6 Ocak Cuma gecesi gerçekleşecek konser, saat 20.30’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde başlayacak. Gecede Ahmet Adnan Saygun’un “1 Numaralı Piyano Konçertosu” ile A. Dvorak’ın “Slav Dansları” eserleri seslendirilecek. Bu konserin biletleri internet üzerinden (www.biletinial.com), Alsancak ve Karşıyaka D&R’lardan ve konserin yapılacağı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nden Cuma günü konser saatine kadar alınabilecek.



Naci Özgüç kimdir?

Dünyaca ünlü şef Naci Özgüç, ilk şeflik çalışmalarını Ankara’da Rengim Gökmen ile yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı’nın piyano ve kompozisyon bölümlerini bitirdikten sonra, orkestra ve opera şefliği eğitimi almak üzere Birleşik Amerika’ya Indiana Üniversitesine gitti. Amerika’da ayrıca Opera Rejisi üzerine bir yıl çalıştı ve iki yıl da Oda Operası Müzik Direktörlüğü görevinde bulundu. 1993 Yılında TOBAV tarafından ve 2014 yılında LIONS Konfederasyonu tarafından Çaykovski’nin “Uyuyan Güzel” balesi ile “Yılın En Başarılı Orkestra Şefi” ödülüne layık görüldü. 2007-2009 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi, 2009-2012 yılları arasında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2013-2015 yılları arasında da İstanbul Devlet Opera ve Balesi birinci şefliği ve genel müzik direktörlüğü görevlerinde bulunan Özgüç, 2015 yılının başından itibaren Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde orkestra şefliği görevine geri döndü.



Gülsin Onay kimdir?

Piyano eğitimine 3,5 yaşında başlayan ve Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında Paris Konservatuvarı’nda eğitim gören Gülsin Onay’a 1987 yılında ’Devlet Sanatçısı’ unvanı verildi. 1988 yılında Boğaziçi ve 2007 yılında Hacettepe Üniversiteleri tarafından ’Fahri Doktora’ ile onurlandırıldı. Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti olmasının yanı sıra Bilkent Üniversitesinin de sürekli sanatçısı. 2003 yılında UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından “İyi Niyet Elçisi” seçildi. Sanatçıya ayrıca Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından 2007 "Onur Ödülü" Altın Madalyası ve Donizetti 2011 Klasik Müzik Ödülleri "Yılın Piyanisti" ödülü, 2014’te 42. İstanbul Müzik Festivali’nin "Onur Ödülü" Gülsin Onay’a verildi. Tekirdağ’da bir sokağa Gülsin Onay’ın ismini veren Süleymanpaşa Belediyesi, iki yıldır sanatçının adına Gülsin Onay Piyano Günleri’ni düzenliyor.