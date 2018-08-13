135 farklı ülkeden öğrencilere eğitim veren Girne Amerikan Üniversitesi’nin Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, öğrencilerin tercihlerine ilişkin, "7 kampüsü bulunan bir üniversite, uluslararası bir üniversite Girne Amerikan Üniversitesi. Tek Türkiye’de değil yurt dışında, gelişmiş ülkelerde, Avrupa’da, Amerika’da iş ve eğitimini devam ettirebileceği bir olanak sağlıyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli şimdide tercihlere odaklandı. Tercihlerin sona ermesine az bir süre kalırken, üniversite adayları, geleceğini yön verecek popüler okulları seçmek için son dönemece girdi. O popüler okullardan bir tanesi ise Girne Amerikan Üniversitesi. 1985 yılında kurulan ve KKTC’nin ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi, son yıllarda Türkiye’deki öğrencilerin en çok tercih ettiği okullar arasına girdi. 135 farklı ülkeden öğrencilere eğitim olanağı sunan Girne Amerikan Üniversitesi, 33. yılını kutlayıp 34. yılına girerken, üniversitenin bu yılki hedefi 20 bin öğrenciye eğitim vermek. Öğrencilerin bu üniversiteyi tercih etme nedenleri arasında ise kaliteli bir eğitim olanağı sunması dikkatlerden kaçmazken, Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, üniversitedeki eğitimler hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Davut, öğrencilerin bu dönemde stres yaşadıklarını ifade ederek, üniversite adaylarına önerilerde bulundu. Davut, "Çok zor bir dönem, çok stresli bir dönem. Öğrencilerin verecekleri karar bundan sonraki tüm hayatlarını etkiliyor. Benim öğrencilere ufak bir tavsiyem; istedikleri, mutlu olacakları bir bölümü tercih etmeleri ve en doğru üniversiteyi seçmeleri” dedi.

Girne Amerikan Üniversitesini anlatan Doç. Dr. Davut, 33. yılda 20 bini aşkın öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Davut, “Girne Amerikan Üniversitesi, yıldan yıla gelişen bir üniversite ve Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olarak 1985 yılında kuruldu. 33. yılımızı kutladık. 34. yılımıza başlıyoruz. 33. yılımızda 20 bini aşkın öğrenci ile tamamladık. 34. yılımızda ise 20 bini aşkın öğrenci ile girme hedefimiz var. Geçtiğimiz yıl 135 farklı ülkeden öğrencimiz vardı ve bu 135 ülke yüzde 45’ini temsil ediyor 20 bin öğrenci nüfusunun” şeklinde konuştu

Öğrenciler neden bu üniversiteyi tercih ediyor?

Doç. Dr. Davut, onlarca bölümünün bulunduğu üniversitesinin 7 kampüsünün bulunduğunu ifade ederek, “Bu çok büyük bir oran; bizi tercih edecek öğrenciler işte bu kültür mozaiği içerisinde eğitim alma şanslarının sahip. Çok farklı unsurların, çok farklı kültürlerin olduğu bir mozaikle karşılaşacaklar. Bu onların hayat gelişimlerinde, kişisel gelişimlerinde büyük bir rol oynayacağı inancındayım. 7 kampüsü bulunan bir üniversite, uluslararası bir üniversite Girne Amerikan Üniversitesi. KKTC’nin kampüsü dışında; Amerika, İngiltere, Moldova, Hong Konk, Siri Lanka ve Türkiye’de kampüsleri bulunabildiği, öğrencilerin kazandıkları bursu ülkelerde kullanabilecekleri; KKTC kampüsünde ödedikleri ücret neyse diğer saydığım kampüslerde de yine aynı ücretlerde eğitim alabilecekleri, derslerin kredilerinin bir şekilde sayılabileceği, iki yıla kadar eğitim alabilecekleri bir de olanak sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"İş ve eğitimini devam ettirebileceği bir olanak sağlıyoruz"

Doç. Dr. Davut, "Bunun yanında bir çok sosyal olanağın bulunduğu, yılda binin üzerinde etkinliğin yapıldığı bir üniversite. Veli odaklı diyoruz; yüksek oranda bursların verildiği, ödemelerde taksitlerin yapıldığı, kolay ve güvenli bir şekilde çocuklarını gönderebilecekleri bir yer Girne Amerikan Üniversitesi. Eğitim odaklı diyoruz. Eğitim odaklı derken şunu kast ediyoruz; iyi ve kaliteli bir eğitim derken öğrencinin mezun olduktan sonra iş bulabileceği, eğitim hayatının devam ettirebileceği ve bunu yaparken tek Türkiye’de değil yurt dışında, gelişmiş ülkelerde, Avrupa’da, Amerika’da iş ve eğitimini devam ettirebileceği bir olanak sağlıyoruz. Bunun için de üniversitenin her fakültesini uluslararası kurumlarla akredite olduğunu vurgulamak istiyorum sizlere. Bu akreditasyonlar sayesinde nasıl 105 farklı ülke Girne Amerikan Üniversitesi’ni tercih etmişse, burada eğitim alıyorsa aynı şekilde Türk öğrenciler de bunu bir tercih sebebi olarak kabul ediyor; çünkü bu akreditasyonlar öğrenciye mezun olduktan sonra daha kolay iş bulabilme daha kolay eğitim hayatını devam ettirebilme avantajı sunuyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de bir pilotaj eğitimimiz var"

Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut, son olarak şöyle konuştu:

"11 fakülte, 9 yüksekokul ve meslek okulunun bulunduğu, 120’nin üzerinde programın olduğu bir üniversite Girne Amerikan Üniversite’si. Üniversitemizin o kadar yelpazesi geniş ki bu tabii popülerlikten çok öğrencinin isteklerinin karşılayabileceği; yani ne düşünüyorsa o noktada eğitim alabileceği bir üniversite. Tabi Türkiye’de şu anda popüler olan bir çok bölüm var. Hukuk, gördüğümüz kadarıyla Eczacılık bulunuyor çok popüler. Sağlık yine hem dört yıllık eğitim, hem iki yıllık eğitim var ve popüler. Yine bizim çok az sayıda üniversitede olan Türkiye’de bir pilotaj eğitimimiz var. Öğrencilerin mezun oldukları zaman ticari uçak kullanabilecekleri bir pilotluk sertifikalarını veriyoruz. Bu uçaklarımız Çorlu’da konuşlanmış olan 5 adet eğitim uçağımız vardır. Orada bizim yine eğitimleri verip sertifikasyonları alıp pilot olabilecekleri eğitim programımız var."