Dünya'dan topladığı ürünlerle iş yerini dekore etti

İzmir'in Buca ilçesinde, kısa bir süre için hizmete giren bir cafe-pub sahibi, 10 yıldır dünyayı gezerek topladığı eşyalarla iş yerini dekore etti. İlgi çeken iş yerinde; Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi çok sayıda ülkelerden ürünlerde var.

Buca ilçesindeki bir cafe-pub mekanı dekorasyonuyla dikkat çekiyor. 1940'lı ve 50'li yıllardan kalan vintage ürünlerle dekore edilen mekanın ortaklarından Selim Kaptan, 10 yıl boyunca çeşitli ülkelerden; eski kola şişeleri, sakız makineleri, levhalar, saatler gibi ürünler topladı. Kısa süre önce hizmete giren Hungry Dog Pub'u farklı bir şekilde dizayn etmek isteyen Kaptan, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeleri dolaştığında buralardan çeşitli ürünler getirdi ve mekanı güzel bir görüntüye kavuşturdu.

Hungry Dog Kurucu Ortaklarından Selim Kaptan, mekanı özellikle genç nüfusun yoğun olduğu Buca'da kurduklarını söyledi. Eskiden beri vintage ürünlerin koleksiyonunu yaptığını ve bu koleksiyonun da iş yerinin dekorasyonunda önemli bir yer tuttuğunu dile getiren Kaptan, "Yaklaşık 10 yıldır dünyayı gezerek benim için çok önemli tutku olan antika eşyaları topluyorum. Mekanda eski kola şişeleri koleksiyonu, tabelalar, sakız makineleri, levhalar, saatler ve tartılar gibi pekçok farklı ürünü bir arada görebileceksiniz. Bunları toplamak için Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkeleri dolaştım. Antika dükkanlarından, bit pazarlarından ve farklı yerlerden bu ürünleri toplayıp restore ettirerek günümüze kazandırdım" diye konuştu.

Dekorasyonun yanı sıra; mönülerin de çok beğenildiğini hatırlatan Selim Kaptan, ağırlıklı olarak genç nüfusa hitap ettikleri için onların damak tadına ve pub kültürüne uygun geniş bir mönü seçeneği sunduklarını vurguladı.

Kaptan, "Bizim için sunum ve lezzet kadar ürün kalitesi de çok önemli. Burada ürünlerimizi katkı maddesi kullanmadan büyük bir özenle kendimiz hazırlıyoruz. Büyük porsiyonlar halinde; makarna, hamburger, et, tavuk ve İstanbul'dan özel olarak getirttiğimiz sosis çeşitleri çok beğeniliyor. Çıtırlar, pizzalar ve 50 santimlik sosis tabağı da spesiyallerimiz arasında. Mekanda 42 çeşit biranın yanı sıra; şarap ve kokteyl mönülerimiz de var” ifadesini kullandı.