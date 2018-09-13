Dünyanın en iyi sokak gösterileri İEF'te

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen, Folkart ana sponsorluğunda 7 Eylül'de 87'nci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), sokak gösterileri ile ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Düzenlenen konserler, tiyatrolar, spor etkinlikleriyle beraber oldukça ilgi gören ve fuara gelen yüz binlerin büyük beğenisini toplayan 'Palyaço ve Sokak Sahnesi' gösterileri etkinlikleri 87. İEF'nin unutulmazları arasındaki yerini şimdiden aldı. Fransa, Belçika, Hollanda, Amerika, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi dünyanın değişik ülkelerinden İzmir'e gelen dünyaca ünlü sokak sanatçıları gösterileri ile dikkat çekiyor. Folkart sponsorluğunda Kültürpark fuar alanı içerisinde beş farklı noktada kurulan sahnelerde gösteri ve şovlarını sergileyen sokak ve gösteri sanatçıları birbirinden eğlenceli, farklı ve yapılması bir o kadar da zor koreografilerini müthiş bir performansla fuar ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok yerinden 87. İEF'ye gelen sanatçılar, akrobasiden, pizza şovlarına, jimnastik gösterilerinden, jonglörlüğe, danstan, denge oyunlarına, hula hoop etkinliklerine kadar birçok sokak gösterisi sahneleyerek İzmir Fuarı'na ayrı bir renk ve eğlence katıyor.

Folkart Sanat Danışmanı Volkan Severcan, Kültürpark fuar alanının farklı noktalarına kurulan ve katılımcıların yoğun ilgi ve beğeni gösterdiği 'Palyaço Gösterisi' ve 'Sokak Sahnesi' hakkında bilgi verdi. Severcan, Folkart'ın ana sponsor olmasıyla birlikte son üç yıldır İzmir Fuarı'nda önemli bir gelişmenin yaşandığını, bu seneki fuar alanının hemen hemen her yerinde bir eğlencenin var olduğunu söyledi.

“Dünyanın farklı yerlerinden, dünyanın çok önemli tiyatro ekipleri İzmir Fuarı'na geldi” diyen Severcan, “Şu anda İzmir'e gelen çok önemli ve dereceler almış Sokak Tiyatroları gösterileri saat 17.00'dan itibaren İzmir Fuarı'nda İzmirliler ile buluşuyor. Bu sene aklınıza gelebilecek her türlü ülkeden çok farklı gösteriler İzmir'de. İzmir Fuarı eskiden Türkiye'nin göz bebeğiydi. Hatta dünyanın farklı yerlerinden insanlar bu fuarı izlemeye geliyorlardı ama bugünlerde görüyoruz ki yine Türkiye'nin farklı şehirlerinden insanlar sırf fuar için İzmir'e geliyorlar. Bundan sonraki günler için herkesi İzmir'e bekliyoruz” diye konuştu.

Fuar boyunca her gün sahnedeler

Sokak ve gösteri sanatçıları Andrea Fidelio, Circo Puntino, Cronopia, Dan Marques, Diogo Alvares, Mencho Sosa, Flying Dutchman, Fausto Giori, Popeye&Olive, Mr. Copini, Otto Il Bassotto, Tavo Tavinsky, Paolo Piludu, Great Wolynski, Funny Kito, Grete Gross, Toni Smith, Demenzio Show, Luther Bangert, Raoul Gomiero, Melon The Human, Hoopelai fuar boyunca her gün Palyaço Gösterisi ve Sokak Sahnesi alanlarında en eğlenceli, komik ve ilginç gösterilerini sergileyecekler.