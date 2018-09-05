Dünya’nın en prestijli rekabet ödüllerinde İzmir farkı

İzmir’de düzenlenen Jazz Festivali ve Gastronomizmir Yemek ve Gurme Festivali etkinlikleri Stevies Awards’ta 6 ödüle birden layık görüldü.

Her yıl birçok ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen, dünyanın en prestijli iş rekabeti ödüllerine adını yazdırmayı başaran Stevies Awards sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Farklı ve yenilikçi organizasyonları ile adından sıkça söz ettiren MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, dünyaca ünlü organizasyonda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödülleri topladı. Dünyaca ünlü caz sanatçılarını İzmirlilerle buluşturan, binlerce müzikseverin izlediği Jazz Festivali ile lezzet ustalarını buluşturan Gastronomizmir Yemek ve Gurme Festivali Stevies Awards’ın farklı alanlarında 6 ödül birden kazandı. Stevies Awards Ödül Töreni 20 Ekim tarihinde Londra’da düzenleneceği ifade edildi.

Jazz Festivali’nde seyirci rekoru kırılmıştı

Dünyaca ünlü caz ustalarını İzmirliler ile buluşturan, üç gün süren MaviBahçe Jazz Festivali’ni 45 bin müziksever izlemişti. Etkinlikte böylece geçen yıl 30 bin olan izleyici rekorunu da kırılmış oldu. Yeme ve içmeye dair birçok etkinliğin yer aldığı MaviBahçe Gastronomİzmir Yemek ve Gurme Festivali de yoğun ilgi görmüştü. Gurme lezzetler, sokak lezzetleri, söyleşiler, workshoplar, yarışmalar, atölyeler, konserler gibi birçok aktivitenin yer aldığı festival katılımcılardan tam not almıştı.