Dünyanın ilk e-spor temalı filmi Optimum'da gala yaptı

Dünyanın e-spor temalı ilk filmi İyi Oyun'un İzmir galası İzmir Optimum'da gerçekleştirildi. Galaya katılan film ekibi İzmirli hayranlarıyla bir araya gelerek keyifli saatler geçirdi.

Zengin kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran “İyi Oyun”, İzmir galasını Optimum'da yaptı. Yapımcılığını Doruk Acar'ın yaptığı, Umut Aral'ın yönettiği, başrollerini ise ilk oyunculuk deneyimi ile popüler vlogger Orkun Işıtmak, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı ve Hakan Kurtaş'ın paylaştığı “İyi Oyun” filminin ekibi, İzmirli hayranlarıyla buluştu. Optimum'daki etkinliğe katılan filmin yönetmeni Umut Aral ve oyuncular Bahar Şahin, Orkun Işıtmak ve Doğaç Yıldız, hayranlarıyla selfie çekildi.

E-sporun dünyayı kasıp kavurduğunu ifade eden filmin yönetmeni Umut Aral, “Bununla ilgili bir film neden yapılmıyor diye düşündük. Dünyada bir ilk olduğu için de çok heyecanlıyız” dedi. Oyunculardan Doğaç Yıldız, kendisine bu film için teklif geldiğinde heyecanlandığını dile getirirken, Bahar Şahin ise “Çok eğlenceli çekimler yaşadık. Çok güzel geçti, çok da mutluyum” diye konuştu.

Ünlü vlogger Orkun Işıtmak da oyunculuk deneyimi olmadığı için başlarda biraz zorlandığını anlatarak, “Oyuncu arkadaşlarım ve yönetmenim çok yardımcı oldu. Çok zevkliydi, çok güzel bir tecrübe oldu benim için” dedi.

İzmirli sinemaseverler, söyleşinin ardından özel gösterimde film ekibiyle birlikte İyi Oyun'u izledi.