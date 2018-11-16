Durağanlaşan inşaat sektörünü rahatlatan satışlar

İnşaat sektörünün durağanlaştığı şu günlerde İzmir'de yapımı süren Gordion Altın Orman Bornova projesinde, kısa sürede 400 daire satıldı.

Altın Orman'ın yurt içi kadar yurt dışından da ilgi gördüğünü belirten Proje Satış Müdürü Tuna Uğurluel, projeyi doğal koruluğu, geniş sosyal olanakları, yaşam alanları, konumu ve farklı konsepti ile her yaştan bireyin ve özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiğini söyledi.

Kişiye özel ödeme seçenekleri sunduklarını da dile getiren Tuna Uğurluel, 60 aya kadar 0.98 faiz oranıyla firma kredisi sağladıklarını da ifade ederek, "Özellikle 3+1 ve 2+1 daireler büyük ilgi görüyor; çünkü yatırım amacıyla gelenler Altın Orman'ı gördükten sonra oturmaya karar veriyorlar. Yurt içi ve yurt dışına şu ana kadar 400 dairenin satışını gerçekleştirdik. Altın Orman doğayla iç içe konumu, eşsiz körfez manzarası ve yapımı devam eden Uçan Yol projesinin hemen yanıbaşındaki konumuyla tercih ediliyor. Kısa sürede elde ettiğimiz 400 dairelik satış başarısının en büyük nedenleri bunlarla birlikte İzmir'in son dönemdeki cazibe merkezi olma özelliğidir" diye konuştu. Gürtaş İnşaat'ın 36 yıllık sektörde edindiği bilgi birikimi, deneyimi ve daha önce yaptığı işlerle İzmir'de de kendini kabul ettirdiğini ifade eden Uğurluel, ayrıca İzmir'de yeni projelere imza atmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Dairelerin 30 Ağustos 2020'de sahiplerine teslim edeceklerini belirten Uğurluel, "Altın Orman'ı doğa, çevre ve insan dostu bir proje olarak konumlandırdık. Aralık 2019'da tamamlanacak Uçan Yol projesinin yanında yer alan Altın Orman, geniş sosyal donatılarının yanında özellikle çocukların özgürce oyun oynayabilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri ve spor yapabilecekleri imkanlar sunuyor. Daire başına 25 metrekare yeşil alanla ve kendine ait 15 bin metrekare doğal korusuyla Avrupa standartlarının üstünde bir peyzaj alanı tasarladık. Altın Orman'da, 1+1, 2+1, 3+1 az sayıda 4+1 ve 56 adet garden tip olmak üzere toplam bin 215 adet konut yer alacak. Projede yer alan güneş panelleriyle ortak alanların aydınlatılması için enerji sağlayacağız. Biriktirdiğimiz yağmur sularını ise peyzaj alanlarının sulanmasında kullanacağız. Ayrıca, Altın Orman'da evcil hayvanlarnız için bir Pet Otel de bulunacak. Gönül rahatlığıyla, evcil hayvanınızı dert etmeden tatile çıkabileceksiniz” dedi.

Altın Orman projesinde; havuz, süs havuzları, basketbol sahası, mini futbol sahası, evcil hayvanların gezeceği özel serbest alanlar, hayvan bakım ünitesi, çocuk oyun alanları ve parkları, orman içinde ağaç ev, koruluk içerisinde piknik alanları, pergoleler, yürüyüş yolları gibi alanlarında bulunduğu kaydedildi.