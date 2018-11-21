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Düşen uçakta ölen pilotların cenazeleri Aydın'a gönderildi

Aydın’dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilotun cenazeleri, yakınları tarafından otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Aydın’a götürüldü.

Aydın'dan havalandıktan sonra irtibat kesilen ve Karacasu ilçesi kırsalında bulunan eğitim uçağında hayatını kaybeden iki pilotun cenazeleri, yakınları tarafından otopsilerinin yapıldığı İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Aydın'a götürüldü.


Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kaybolmuş ve daha sonra düştüğü belirlenen uçağın enkazı Babadağ zirvesine yakın yerde bulunmuştu. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkililerinin durumu arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaklaşık 22 saat süren çalışmaların ardından uçağın enkazıyla pilot Hamdi Yılmaz ve pilotluk eğitimi alan Merve Altun'un cansız bedenleri Babadağ'da bulundu.



DNA testi yapıldı


Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, yapılan detaylı otopsinin tamamlanmasıyla yapılan DNA testinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri teslim almaya, Yılmaz'ın oğlu Uğur Yılmaz ile Altun'un pilot ağabeyi Bülent Altun ile birlikte yakınları da geldi.



Tören düzenlenecek


İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alınan Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, Çıldır Havalimanı'nda bulunan uçuş akademisinde bugün düzenlenecek tören için Aydın'a götürüldü. Törenin ardından Yılmaz'ın cenazesi Kayseri'ye, Altun'un cenazesi ise Afyonkarahisar'a götürüleceği belirtildi.

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