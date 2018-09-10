Düverlikli kadınların duygulandıran teşekkürü

Mahallelerine meydan, çocuk parkı, fitness grubu yapılan Düverlikli kadınlar, Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Torbalı'nın en uzak yerleşim birimleri arasında bulunan Düverlik'te yaptırılan meydan, çocuk parkı, fitness alanı burada yaşayan mahalle sakinlerinin sosyal hayatını canlandırırken, bir grup ev hanımı ilçe Torbalı Belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez'e teşekküre geldi. Düverlik Mahalle Muhtarı Fahrettin Ünal ile birlikte Torbalı Belediye başkanı Adnan Yaşar Görmez'i ziyaret eden ev hanımları, Başkan Görmez'e teşekkür için geldiklerini belirttiler. Son derece sıcak bir atmosfere sahne olan görüşmede Düverlikli kadınlara Başkan Görmez'in eşi Arzu Görmez tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Başkan Görmez: “Halkın makamında bir hizmetkarız”

Düverlikli kadınların ziyaretinin kendisi açısından memnuniyet verici olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Torbalı'nın her mahallesine olduğu gibi ilçe merkezimize neredeyse 15 kilometre mesafedeki Düverlik'e de önemli yatırımlar yaptık. Burada mahalle muhtarımızın bir binası yoktu, şimdi son derece modern bir binada halkımıza hizmet ediyor. Mahalle meydanımız çok şık oldu, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle Düverlik sakinlerinin buluşma noktası haline geldi. Geçen hafta Düverlik'e gittiğimizde halkımızın büyük teveccühüyle karşılaştık. Söz verdiğimiz gibi onları makamımızda ağırlamaktan da büyük keyif aldık. Bizler bu makamlara halkımıza hizmet için geldik. Halkın makamında bir hizmetkardan başkası değiliz” dedi.

Düverlik'e meydan düzenlemesi

Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde birçok mahalleye meydan kazandırıyor. Belediye ekipleri ilçe merkezinin yanı sıra, merkeze uzak mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Atatürk, Yazıbaşı, Karakuyu, Çapak, Ayrancılar, Torbalı, Saipler, Bozköy, Özbey, Karakızlar ve Pancar mahallerinin meydanlarını yapan belediye, son olarak Düverlik'te meydan düzenlemesi yaptı. 6000 metre karelik alanda yapılan düzenlemede meydanın bulunduğu alana çocuk oyun grupları, fitness takımları yerleştirildi. Ailelerin vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuldu