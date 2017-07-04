Duygu Şen davasında savcı mütalaa verdi

hakkında savcı verdiği mütalaasında, tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, nitelikli yağma suçundan ise 15 yıl hapis talep etti. Mahkeme heyeti sanık ve sanık avukatının esas hakkında savunmalarını için ek süre vererek karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bornova ilçesinde, Ocak 2016 tarihinde, o dönemde evli olduğu eski eşinin kuzeni Duygu Şen’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan İsmail B., İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesinde 11. kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, Duygu Şen’in kardeşleri, Doğan Kırtaş, Ferhan Müjgan Kırtaş, Abdi Ferhat Kırtaş, eşi Efe Şen, ailenin avukatı Deniz Ulu Köse Ceylan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, sanığın avukatı Ufuk Mansuroğlu ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri katıldı.

Savı mütalaa verdi

Cumhuriyet Savcısı Zafer Sercan Yetişer verdiği mütalaasında, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu, maktulü ve ailesini tanıdığını, eşi ile birlikte maktulün evine ziyarete gittiğini, yeni evli maktulün üzerinde takılı ziynet eşyaları ile ev ve ortamı ekonomik açıdan gözlemlediğini, ertesi gün planladığı biçimde maktulün yalnız olduğunu bildiği anda, burada yapmayı düşündüğü yağma suçunu işlemesini kolaylaştırmak amacıyla Duygu Şen’i bıçakla öldürüp evde ve maktulün üzerinde bulunan para ve kıymetli eşyaları aldığını, böylece de tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, nitelikli yağma suçundan da 15 yıl hapis cezası talep etti.

Karar bir sonraki duruşmaya

Mahkeme başkanı sanıktan son savunmasını istedi. Sanık İsmail B., son savunmasını yazılı olarak vermek istediğini belirterek daha önceden hazırladığı 3 sayfalık dilekçeyi mahkeme heyetine sundu. Sanık avukatı, esas hakkındaki savunmaları için süre talep etti. Mahkeme başkanı, sanık ve sanık avukatının esas hakkındaki savunmaları için ek süre vererek karar için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Çamdibi Semti 5126 Sokak’taki binanın ikinci katında oturan ve bir firmanın elektrik bölümünde çalışan Efe Şen, geçen yıl 4 Ocak’ta sabah saatlerinde işe gitti. Ailesiyle aynı binada oturan Efe Şen, öğleden sonra, olaydan 4 ay önce evlendiği eşi Duygu Şen’i cep telefonundan aradı. Eşinin telefonuna cevap vermemesi üzerine girilen dairede, Duygu Şen boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Genç kadının yakın çevresini mercek altına alan polis, bir gece önce yemeğe gelen Duygu Şen’in çocukluk arkadaşlarını sorguladı. Şen’in kuzeni öğretmen Özge Aracı’nın eşi 26 yaşındaki İsmail B. poliste çelişkili ifadeler verdi. Çapraz sorguya alınan İsmail B., Duygu Şen’i öldürdüğünü itiraf etti.