Düzenli egzersiz daha mutlu ediyor

Buca Belediyesi Tenis Kulübü Konferans Salonunda düzenlenen söyleşilerin bu haftaki konusu ‘Spor ve Beslenme” konuğu isi Diyetisyen Begüm Durmaz oldu. Kısa egzersizlerin hayatın içine entegre edilmesi gerektiğini vurgulayarak Bucalıları spora davet eden Durmaz, “ Düzenli yapılan en ufak egzersiz fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sağlar, daha mutlu ve eder” dedi.

Buca Belediyesi'nin kentin nitelikli salon ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa ederek geçtiğimiz ay hizmete açtığı 120 kişi kapasiteli Buca Tenis Kulübü Konferans Salonu'nun bu haftaki misafiri olan Diyetisyen Begüm Durmaz, spor ve beslenme konusunda Bucalılara önemli bilgiler verdi.

Sporun hayata entegre edilmesi gereken önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Durmaz, “Profesyonel olarak yapmanız gerekmiyor. Kısa egzersizleri düzenli olarak yapmanız hem sağlık, hem de ruhsal olarak size denge getirecektir” dedi. Düzenli egzersizin yanında sağlıklı beslenmenin de önemli olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Durmaz, “ Düzenli egzersiz kronik hastalıkları ve hormonları dengeler. Endorfin ve serotonin hormonları üretilerek daha zinde ve mutlu olmanızı sağlar. Zaten yaptığınız düzenli egzersizlerin ardından sarf ettiğiniz efor ve mutluluk hissi size daha düzenli ve sağlıklı beslenme yönünde motivasyon vereceği için sağlıklı kilo vermenize de yardımcı olacaktır” diye konuştu.