Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2017 09:57

"Düzensiz anne sütü alan çocuk yemek seçiyor"

Beslenme alışkanlığının bebeklik çağında başlayan bir davranış şekli olduğunu belirten Diyetisyen Fatma Baysal,, “Anne sütünün düzensiz alınması ve ek besinlerin karışım halinde verilmesi çocukların yemek seçmesine neden oluyor” dedi.


13 Temmuz 2017 09:57


Ailelerin bebeklerine olan yaklaşımının çocuğun beslenme alışkanlığı üzerinde etkili olduğunu kaydeden Diyetisyen Baysal, "Anne sütü ve ek besinlere geçilmesiyle birlikte dil üzerindeki tat hücreleri zenginleşmeye başlar. Beslenme sorunlarının oluşmasında bebeklik çağından itibaren annenin bebeğe yaklaşımı ve anne sütünün düzensiz alınması büyük etki gösterir. Ek besinlere geçilmesi ile birlikte besinlerin karışım halinde verilmesi bebeğin, besinlerin tadını ayrı ayrı almasına engel olduğu için yemek seçmesine neden olabilir. Çocuğun her tadı alması sağlanmalıdır” dedi.



"Öğretmenleri yönlendirici olmalı"


Diyetisyen Fatma Baysal, “Okul çağından itibaren öğretmen ve arkadaşlık ilişkileri de çocuğun yeme davranışını etkiyebilir. Çocuk çoğu kez aileden çok öğretmenin sözünü dinleyebilir ve onu rol model olarak alabilir. Öğretmen bu durumda beslenme eğitimini de önemsemelidir. Örnek olarak mevsim sebzeleri nelerdir, sağlıklı beslenmenin vücudumuz için neden önemlidir gibi eğitimleri de öğrencilere vermelidir. Ayrıca okuldaki kantinler ve yemekhane mutlaka sağlıklı beslenmeye uygun hale getirilmeli, çocukların aralarda atıştırmalar yerine daha sağlıklı tercihler de bulunmasını sağlamalılardır” diye konuştu.



"Sevmediği yemeği süsleyin"


“Çocuğunuza sofrayı neşeli hale getirin” diyen Diyetisyen Fatma Baysal, şunları söyledi:


“Çocuğunuz sebze yemiyorsa sevdiği yemeklere, çorbalara, köftelere rendelenmiş sebze eklenebilir bu şekilde fark etmeden tüketmesi sağlanabilir. Bu sebzeleri sevdiği yemeklere çocuğun seveceği şekilde süsleme olarak kullanabilir. Yemek masasında ona özel renkli çatal kaşık ve tabak kullanımı ilgisini çekebilir. Yemekten önce çocuğa atıştırmalık (cips, çikolata) besin verilmemelidir. Çocuğun sofraya aç oturulması sağlanmalıdır. Ailenin beslenme tarzı da çocuğun alışkanlıklarını etkilemektedir. Bir yaşından sonra çocuk aile ile birlikte sofraya oturmalıdır. Yemekler çeşitlendirilerek çocuğun farklı besinlerin tadını alması sağlanmalıdır."



"Yemeye zorlamayın"


Çocukların yiyecekle korkutulmaması gerektiğini ifade eden Medical Park İzmir Hastanesi Diyetisyeni Fatma Baysal, “Eğer çocuk bir besini tüketmeyi reddetti ise, başka bir besin tükettirilmeye çalışılmamalı ve sonraki öğüne kadar herhangi bir besin verilmemelidir. Ailede herkes çocuğa karşı tutarlı bir tutum içerisinde olmalıdır. Çikolata gibi besinler ödül olarak kullanılmamalı, bunun yanında sevmediği besinler asla ceza olarak kullanılmamalıdır. Çocuğun yemeği kendisinin yemesine izin verilmelidir. İlk seferde sevmediği bir besinin tüm porsiyonunu bitirmesi için ısrar edilmemelidir. Çocuğun sonraki sofra düzenine kadar acıkması beklenilmelidir. Acıkan çocuk yeme isteği duyacak ve tüketimlerini arttıracaktır. Yapılan çalışmalarda beslenme bozukluğu yaşayan çocukların ailelerinde ısrarcı ve sürekli yemek yemesi üzerinde durması gözlenmiştir” dedi.



"Uzmana danışın"


Diyetisyen Baysal, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Çocuklarda yemek seçme fizyolojik olarak tadını beğenmemesi ile birlikte ailenin dikkatini çekme veya kızgınlık belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Sabırla ve şefkatle çocuğa yaklaşmaya devam edilip, altında yatan psikolojik nedenlerle ile ilgili pedagog ve pediatri uzmanlarından yardım alınmalıdır.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 ŞEVVÂL 1438
  • 13 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:47
  • Güneş :05:51
  • Öğle :13:28
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!