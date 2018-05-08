Ebeveynlere “Montessori” uyarısı

Montessori metodu ile eğitim veren ve bu sistemi kullanan okullar yaygınlaşırken veliler en doğru eğitim kurumunu seçmek için yoğun bir arayış içerisine giriyor. Çocukların yaşam becerileri ve duyularının geliştirilmesi üzerine kurulu “Montessori” isimli pedagojik yaklaşımın bugün birçok ebeveyn tarafından kendi evlerinde de uygulandığını anlatan Liderlik Okulu kurucusu ve kişisel gelişim mentoru Erkut Ergenç, “Terbiye etme anlayışı yerine çocuğun farkındalıklarının geliştirilmesi konusunda önemli bir yöntem olan bu yaklaşım popülerliğinin beraberinde çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir” dedi.

Yetkin olmayan eğitmenlerin görev yaptığı okullara karşı velileri uyaran Ergenç; velilerin okul seçerken, müfredat ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi istemeleri gerektiğini söyledi. Ergenç, velilerin okul seçerken eğitmenlerin sertifikasyonu ve bu alanda aldıkları çeşitli seminer ve eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve yetkin eğitmenlere çocuklarını emanet etmeleri gerektiğini belirtti. Montessori sisteminin var olan bir müfredata ekleme şeklinde bir yapıda olamayacağını ifade eden Ergenç, bu sistemin başlı başına bir yapı olduğunu ifade ederek, “Çocuğun kendi kendine yetebilme eğilimi üzerinde duran sistemde, çoklu görevli bir yapıda çocuklar, uygulamalı bir eğitim alarak bu sistemi yaşayarak deneyimler ve öğrenirler” diye konuştu.

“Türk aile yapısına uygun”

“Montessori” sisteminin Türk aile yapısına uygun olduğunu da ifade eden Ergenç, “Çok sevdiğim ilkokul öğretmenimiz Melahat Günbey, daha ilkokuldayken cebimize para koyar sınıfta yapılacak etkinliklerin malzemelerini almamız için bizi çarşıya yollardı. Bunun gibi birçok görevi eğitimimizin içerisine yedirerek bugün bizim özgüvenli ve başarılı bir şekilde yetişmemizin önemli bir mimarı oldu. Düşünüyorum da kendi çocuklarımızın bunu başarıp başaramayacağı konusunda şüpheliyim” dedi. Montessori metodunun özellikle temel hayat becerileri, duyuların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, öğrenmeyi öğrenme ve matematik becerilerinin geliştirilmesi konusunda ana başlıkları olduğunu vurgulayan Ergenç, bu sac ayaklarının birbiri ile bağlı ve bütün olduğunu, eksik bir sistemin başarılı olamayacağını kaydetti.