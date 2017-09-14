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14 Eylül 2017 14:40

Edebiyat öğretmeni kazaya kurban gitti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın öğretmen, servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edebiyat öğretmeni kazaya kurban gitti

14 Eylül 2017 14:40


Kaza, bugün sabah saat 09.30 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine giden Ramazan K. yönetimindeki 35 S 71005 plakalı midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Esra Soylu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüsün altında kalan Soylu, ağır yararlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Soylu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Soylu’nun cansız bedeni savcılık incelemesin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


İki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Soylu’nun Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde 15 senedir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştığı belirtildi.




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