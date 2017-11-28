İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılından bu yana ‘Yeniden Sinematek’ gösterimleriyle sürdürdüğü sinema keyfinde bu kez “Dünya Edebiyatı Beyaz Perdede” temasını işleyecek. Aralık ayında, dünya sinema tarihinde "edebiyattan beyaz perdeye uyarlanmış" önemli filmler arasında gösterilen “Meçhul Bir Kadının Mektubu”, Efendi Sansho”, “Lolita”, “Sineklerin Tanrısı” ve “Fahrenheit 451” isimli filmler var. Tarihe damga vuran bu yapımlar Kültürpark İzmir Sanat ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda gösterilecek.

Dramatik bir aşk hikayesi

Sinemanın kült filmlerini bir araya getiren “Yeniden Sinematek”in gelecek ayki ilk gösterimi, 1 Aralık 2017 Cuma günü. Orijinal adı “Letter from an Unknown Woman” olan “Meçhul Bir Kadının Mektubu” edebiyat dünyasının usta yazarlarından Stefan Zweig’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan bu film, İzmir Sanat Büyük Salon’da saat: 20.00’de izleyicileriyle buluşacak. Feodalite’nin yavaş yavaş kapitalizme evrildiği modern Avrupa’daki cinsiyet ahlakı, soylu yaşam tarzı ve dönemin atmosferine dair küçük detaylar da sunan film, usta yönetmen Max Ophüls’ün başarılı yapımlarından biri.

ABD yapımı filmde, 1900 yılında Viyana’da yaşayan genç ve yetenekli piyanist Stefan Brand, bir gece evine döner ve uşağı ona bir mektup verir. Mektup, bir kadın tarafından yazılmıştır ve okumaya başladığı andan itibaren Stefan’ı hayrete düşürür. Genç kadın Stefan’a olan aşkı için diplomat olan kocası Johann’ı terk eder. Mektupta, kadın takıntılı ve hüzünlü aşkını anlatır.

Film, 13 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda tekrarlanacak.

Sisteme eleştiri

Gösterimlerin ikinci sırasında “Efendi Sansho” adlı film var. Orijinal adı “Sanshô dayû” olan film, 8 Aralık Cuma günü İzmir Sanat Büyük Salon’da saat 20.00’de gösterilecek.

Köleliğin anlatıldığı, hümanizm düşüncesinin ön planda tutulduğu, güzel kurgulanmış bir Japon filmi olan Efendi Sansho, feodal köleliliği işliyor. Mori Ogai’nin kitabından beyaz perdeye uyarlanan dönemin dramatik yapımlarından biri olan film, aynı zamanda sisteme de bir eleştiri yapıyor. 1954 yapımı film, feodal kral tarafından ülkenin uzak bir noktasına sürgüne yollanan bir ailenin yolda karşılaştıkları sürprizi konu ediyor.

Kubrick’in "Lolita"sı

Efsane yönetmen Stanley Kubrick’in yönettiği, 1962 yapımı İngiltere-ABD ortak yapımı "Lolita", zamana damga vuran kült yapımlardan biri. Viladimir Nabakov’un aynı adlı eserinden senaryolaştırılan film, orta yaşı geçmiş bir yazarın kiraladığı evin sahibinin 15 yaşındaki kızına aşık olma hikayesini anlatıyor. Lolita, 15 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de İzmir Sanat Büyük Salon’da gösterilecek.

Issız adada yaşam savaşı

Nobel ödüllü William Golding’in romanından uyarlanan “Sineklerin Tanrısı” (Lord of The Flies), insanoğlunun içgüdülerine yapılan sıradışı bir yolculuk niteliğinde. Peter Brook’un yönettiği ve toplum içinde yaşayan insanın davranışlarının nelere göre şekillendiğini anlatan film, İzmir Sanat Büyük Salon’da saat: 20.00’de izleyicisiyle buluşacak.

Ünlü filmin konusu şöyle: Uçakta yolculuk eden tüm yetişkinlerin hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan bir kazadan kurtulmayı başaran bir grup küçük çocuk, kendilerini buldukları ıssız adada yaşam savaşı vermeye başlarlar. Ancak bu durumda bile ayrılıklar söz konusudur. İkiye ayrılan grup iki farklı lider tarafından yönetilir. Her iki grubun amacı da farklıdır. Bir taraf eğlencesine bakarken diğer taraf hayatta kalmak için çözümler aramaktadır. İki grup lideri arasında başlayan çekişme zamanla büyük bir rekabete dönüşür ve işler korkunç bir noktaya sürüklenir.

Kitapsız bir dünya olur mu?

Ray Bradbury’nin aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Fahrenheit 451” 1966 yılında günümüzün medyasında gelişen olayları öngörerek işlenmiş bir film. Ünlü Fransız Yönetmen François Truffaut’un yönetmenliğini üstlendiği film, ‘Kitapsız bir dünya düşünebiliyor musunuz?’ diye başlıyor. Filmde kitapların varlığını ve bütünlüğünü, iktidarını sürdürebilmek için en birincil tehdit olarak gören devlet, öncelikli savaşını ülkedeki bütün kitapların yakılarak yok edilmesine karar veriyor. İtfaiye teşkilatında çalışan ve görevi bulunan kitapların derhal yakılarak imha edilmesi olan itfaiyecilerden Guy Montag, tam bir kitap aşığı ve sistem muhalifi bir kıza aşık olunca, hayatındaki tüm dengeler yerinden oynuyor. Bu önemli film, 29 Aralık Cuma günü İzmir Sanat Büyük Salon saat: 20.00’de ve 27 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi - Çağan Irmak Salonu’nda gösterilecek.