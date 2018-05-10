Efes 2018’de gövde gösterisi

TSK, tatbikatta kullanılan harp ve silah araçları ile adeta gövde gösterisi yaptı.

TSK’nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhasının fiili bölümü sona erdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif ve 10 ülkenin genelkurmay başkanı tatbikatı izledi.

Tatbikatın ikinci bölümünde lazer güdümlü füze Cirit, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-Umpas ve 4 Atak helikopteri ile amfibi harekatın ateş desteği kapsamında taarruz helikopterleri atışlarını yaptı. Amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu ve havan atışları sonrası tespit edilen düşman zırhlı araçları Tow atışı ile imha edildi. Daha sonra 6 adet F-16 ile amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlandı, 2 Atak helikopteri ile muharebe arama kurtarma harekatı ve hava savunması yapıldı. Zamana duyarlı yüksek değerlikli hedefe direkt harekatın icrası ile uzman nişancı unsuru tarafından kritik hedef etkisiz hale getirildi. Çağrı dalgasının kapak atmasının ardından zırhlı muharebe aracı ile atış yapıldı. Obüslerle amfibi harekatı destekleyen ateşler kapsamında topçu ve havan atışları düzenlendi, ardından tank top atışı icra edildi. Tatbikat, hava hücum harekatı ile sona erdi.

23 ülkenin katılımıyla yapılıyor

Bu yıl dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, İngiltere, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Kuveyt ve Malezya’dan birlik ve unsurların katılımı ile düzenleniyor.

Tatbikatta üç adet Bayraktar TB2 SİHA da ilk kez görev aldı. Böylece terörle mücadele harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne büyük destek sağlayan SİHA’lar ilk defa uluslararası bir tatbikatta da kullanılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 2016’da giren ve ‘uçan kale’ ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de Efes-2018’de ilk kez kullanıldı. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nda ayrıca ilk kez TCG Bayraktar ve TCG Büyükada gemileri, hava savunma silah sistemi Korkut, lazer güdümlü füze Cirit, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-Umpas, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı istihkam iş makinesi (Azmim/Kunduz), 203 mm K/m obüs de görev aldı.

Tatbikatın gözdesi Atak’lar

Tatbikatın gözdesi ise Türkiye’nin ürettiği 3 saat havada kalabilen 537 kilometre menzilli Atak helikopterleri oldu. İlk kez Afrin harekatında aktif olarak kullanılan Atak’lar, Efes-2018 Tatbikatı’nda da yer aldı.

Birleşik müşterek tatbikatta ülke sayısı bu yıl 8’den 23’çıktı. Tatbikatta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı belirtildi. Alanda 945’i yabancı 7 bin 500 personel görev alırken, 38 ülkeden 68 gözlemci bulunuyor. Tatbikat milli ve yabancı gözlemciler, yabancı ülke askeri ataşeleri, basın, yerel sivil idareciler ile şehit ve gazi ailelerine de açık şekilde düzenleniyor.