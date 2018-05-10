Efes 2018’in gündüz safhası gururlandırdı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı tatbikatı, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar da izledi.

TSK’nın planlı tatbikatlarından Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nın gündüz safhası, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Rahil Şerif ve 10 ülkkenin genel kurmay başkanının katılımı ile başladı.

Deniz top atış desteği ile başladı

Senaryo gereği, Arnland isimli ülkenin Öland adası Torrike isimli ülke tarafından işgal edildi. Arnland’ın Birleşmiş Milletler’den yardım istemesi üzerine Türkiye’nin başkanlığında koalisyon gücü oluşturularak harekat başlatıldı. Gündüz safhasındaki tatbikatta ilk olarak senaryo gereği TCG Büyükada’nın deniz top ateş desteği sağladı, ardından CH-47F Chinook helikopterleri ile gece başlayan hava hücum harekatına devam edildi. ÇNRA ve komuta kontrol araçlarının havadan taşınması sonrası yaralı personel seyyar Sahra Hastanesine tahliye edildi. Tatbikatın bir sonraki safhasında amfibi hücum harekatına yönelik yakın hava desteği sağlanırken, makineli tüfek ve RPG-7 R/A atışları yapıldı, amfibi hücum harekatını destekleyen topçu atışları yapıldı. Yamaç çökertmesi, mayınlı saha ve tel engellerden geçit açılması ile dalganın kapak atması ve manevrası kısmına geçildi. Amfibi harekatını destekleyen topçu atışları ve keskin nişancı atışlarının ardından 2. dalganın kapak atması ve manevrası amfibi hücum harekatını destekleyen havan atışları ile çıkarma plajı açıkladında TCG Büyükada ile Taktik Pençe Harekatı başlatıldı.

Taktik Pençe Harekatı

Çıkarma yapan unsurların manevrası ile Taktik Pençe Harekatı ile mayın imhası, amfibi harekatını destekleyen ateşler kapsamında topçu atışları, 2. dalgada çıkan unsurların atışları ve amfibi harekatı destekleyen atışlar kapsamında taarruz helikopter atışları icra edildi. Bu sırada TCG Bayraktar’dan hedefe manevra yapılırken, 70 bot ile harekat başlatıldı. 3. dalganın kapak atması ve çıkan unsurların manevrası ile denizde kurtarma faaliyetleri düzenlendi ve yaralı personel TCG Bayraktar’a tahliye edildi. Tatbikatta, 19 helikopterle hava hücum harekatı icra edildi. Tatbikatın ilk kısmı sona erdi.

23 ülkenin katılımıyla yapılıyor

Bu yıl dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi’nde icra edilen tatbikat; Genel Kurmay Başkanlığı, Kara, Deniz, ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bosna Hersek, Gürcistan, Birleşik Krallık, İtalya, Katar, Kazakistan, Kosova, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Slovakya, Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Kuveyt ve Malezya’dan birlik ve unsurların katılımı ile düzenleniyor.

İlk kez kullanıldılar

Tatbikatta; üç adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ilk kez görev aldı. Böylece terörle mücadele harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük destek sağlayan SİHA’lar ilk defa uluslararası bir tatbikatta da kullanılmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine 2016’da giren ve ‘uçan kale’ ismiyle anılan CH-47F Chinook helikopterleri de Efes-2018’de ilk kez kullanıldı. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor. Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı’nda ayrıca, ilk kez TCG Bayraktar ve TCG Büyükada gemileri, hava savunma silah sistemi KORKUT, lazer güdümlü füze CİRİT, uzun menzilli lazer güdümlü füze L-UMPAS, modern piyade tüfeği MPT-76, amfibi zırhlı istihkam iş makinesi (AZMİM/KUNDUZ), 203 mm K/m obüs de görev aldı.

Tatbikatın gözdesi ATAK’lar

Tatbikatın gözdesi ise Türkiye’nin ürettiği 3 saat havada kalabilen 537 kilometre menzilli ATAK helikopterleri oldu. İlk kez Afrin Harekatında aktif olarak kullanılan ATAK’lar, Efes-2018 Tatbikatında da yer alacak. Birleşik müşterek tatbikatta, ülke sayısı bu yıl 8’den 23’çıktı. Tatbikatta, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında elde edilen tecrübelerin sahaya yansıtıldığı belirtildi. Alanda, 945’i yabancı 7 bin 500 personel görev alırken, 38 ülkeden 68 gözlemci bulunuyor. Tatbikat; milli ve yabancı gözlemciler, yabancı ülke askeri ateşeleri, basın, yerel sivil idareci yöneticiler ile şehit ve gazi ailelerine de açık şekilde düzenleniyor.