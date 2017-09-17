Efes Opera ve Bale Günleri başladı

Egeli sanatseverler, konseri antik kentin muhteşem manzarası eşliğinde izledi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği Efes Opera ve Bale Günlerinin açılış konserine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Selçuk Kaymakam Vekili Dr. Hasan Tanrıseven, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, İzmir Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Haldun Özörten de katıldı. Egeli sanatseverler, konseri antik kentin muhteşem manzarası eşliğinde izledi. MaviBahçe AVM ve Mahal Bomonti İzmir’in katkılarıyla gerçekleşen konser, 19 Eylül Salı günü Mozart’ın ünlü operası “Saraydan Kız Kaçırma”, 22 Eylül Cuma günü sahnelenecek “Romeo ile Jülyet” balesi ile devam edecek.

Efes Opera ve Bale Günleri açılış konserinde Orkestra Şefi Tulio Varas yönetimindeki, Solistler Soprano Danilea Cappeillo ve Tenor Gianluca Terronova’nın solist olduğu İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı. Konserde; G. Verdi’nin Aida, Il Trovatore, Rigoletto, La Traviata operalarından arya ve düetler, G. Puccini’nin La Boheme, Tosca operalarından, Ch. Gounod, Offenbach, G. Donizetti ve R. Leoncavallo’dan arya ve düetler seyirci ile buluştu. Konser sonunda katılımcılar sanatçıların performansını ayakta alkışladı.

“Efes’e sanat yakışır”

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve uluslararası bir sanat geleneği olma yolunda ilerleyecek olan Efes Opera ve Bale Günleri açılış konseri öncesinde bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman; “Biz Efes’i çok önemsiyoruz. Efes dünyanın görülmeye değer önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. UNESCO Dünya Kültür Mirası olan bir yerden bahsediyoruz. Efes’e her şey çok yakışır. En çok sanat yakışır, opera, bale, müzik ve türküler yakışır” dedi.