Eflatun Nuri ödülleri 11 Aralık’ta verilecek

Hayata 2008 yılında veda eden usta çizer Eflatun Nuri anısına bu yıl ilk kez düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasının kazananları açıklandı. Konak Belediyesi ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) işbirliğinde ‘İfade ve Basın Özgürlüğü’ teması altında düzenlenen yarışmaya; Türkiye’nin farklı illerinden 151 çizer katıldı. Her katılımcının en fazla üç eser ile yer aldığı yarışmada toplam 406 eser değerlendirildi. Çizim tekniğinin serbest olduğu yarışmanın seçici kurulunda Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Diken, Gazeteci Tayfur Göçmenoğlu, Leman Dergisi çizeri Behiç Pek, Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Eflatun Nuri’nin öğrencilerinden karikatüristler Mustafa Yıldız, Sadık Pala, Zafer Güven ve Tufan Selçuk yarışma şartnamesine uygun olduğu belirlenen eserleri tek tek değerlendirmeye aldı.

Jüri değerlendirmesinin ardından 10 kategoride dereceye giren 11 karikatürist belli oldu. Yarışmada dereceye giren karikatürlerin yanı sıra sergilenmeye değer görülenlerin listesi Konak Belediyesinin www.konak.bel.tr uzantılı resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Jürinin değerlendirmesi sonucunda birinciliği Engin Selçuk, ikinciliği Hicabi Demirci, üçüncülüğü de Oktay Bingöl kazandı. Başarı ödülleri ise Mete Erden, Musa Keklik ve Murteza Albayrak’a verildi. Yarışmada Konak Belediyesi Özel Ödülleri ise iki çizer arasında paylaştırıldı. Hilal Özcan ve Yaşar Uçar ödül kazanan isimler oldu. İzmir Gazeteciler Özel Ödülünü Hasan Ceylan alırken, Önder Önerbay Jüri Özel Ödülünün sahibi oldu. Yarışmanın ödüllerinin, 11 Aralık Salı günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek gecede verileceği bildirilirken, gecede ünlü sanatçı Leman Sam da sahne alacak. Ayrıca yarışmaya katılan karikatürler arasından seçilen eserlerin belirlenen sanat galerilerinde sergileneceği ve bir albümde toplanacağı kaydedildi.