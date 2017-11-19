Eflatun Nuri’nin kazananları belli oldu

Başvuruların 13 Kasım’da sona erdiği yarışmaya amatör ve profesyonel olmak üzere 151 çizer, toplam 406 eserle başvuru yaptı. Seçici kurulun 18 Kasım Cumartesi günü yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 10 eser ödül aldı.

Hayata 2008 yılında veda eden usta çizer Eflatun Nuri anısına bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması’ sonuçlandı. ‘İfade ve Basın Özgürlüğü’ teması altında düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden çizerler katıldı. Her katılımcının en fazla üç eser ile yer aldığı yarışmaya 151 çizer toplam 406 eser gönderdi. Çizim tekniğinin serbest olduğu yarışmaya cezaevlerinde de katılım oldu. Farklı cezaevlerinden tutukluların gönderdiği 5 karikatür de yarışmada yer aldı. Yarışmaya minik çizerlerin ilgisi de yoğun oldu. Türkiye’nin farklı kentlerinden 18 yaş altından çizerlerin gönderdiği toplam 77 karikatür de yarışma jürisi tarafından değerlendirildi.

Jüri seçmekte zorlandı

Bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın seçici kurulu 18 Kasım Cumartesi günü Konak Belediyesi’nin Türkan Saylan Kültür Merkezinde toplandı. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Diken, Gazeteci Tayfur Göçmenoğlu, Leman Dergisi çizeri Behiç Pek, Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy, Eflatun Nuri’nin öğrencilerinden karikatüristler Mustafa Yıldız, Sadık Pala, Zafer Güven ve Tufan Selçuk’tan oluşan seçici kurul yarışma şartnamesine uygun olduğu belirlenen eserleri tek tek değerlendirmeye aldı. Gün boyu süren toplantıda jüri üyeleri eserleri değerlendirmekte zorlandı. Her biri farklı tekniklerde olan karikatürler arasından oylama sonunda en fazla oyu alan eserler belirlendi. Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren 10 karikatürist önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yarışmanın ödülleri 11 Aralık’ta düzenlenecek gecede verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan karikatürler arasından seçilen eserler belirlenen sanat galerilerinde sergilenecek ve bir albümde toplanacak.

Birincilik ödülü 5 bin lira

Konak 1. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışmasında dereceye girenlere plaketin yanı sıra para ödülü de verilecek. Yarışma şartnamesine göre birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü ise 2 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti özel ödüllerinin yanı sıra üç yarışmacıya bin TL başarı ödülü verilecek. Jüri Özel Ödülünü kazanan yarışmacı ise 750 TL ödül alacak. Ödüllerden biri ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu ile bağlantılı karikatüre verilecek. Yarışma sonuçları Konak Belediyesi’nin www.konak.bel.tr uzantılı resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Eflatun Nuri kimdir?

Asıl ismi Adil Nuri Erkoç olan Eflatun Nuri, 1927 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğreniminden sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde sanat eğitimine başlayan, ancak yarım bırakan Eflatun Nuri’nin yapıtları, ilk olarak 1942’de Akbaba’da yer aldı. Birçok dergi ve gazetede çizen Eflatun Nuri’nin karikatürleri yurt dışında da yayımlandı. 1969 yılında Yugoslavya’nın Üsküp şehrinde yapılan uluslararası yarışmada jüri özel ödülü kazanan ve Londra’da kişisel sergi açan Eflatun Nuri’nin son dönemde yazıları ve çizgileri, Leman, Öküz, Yeni Harman ve Kaçak Yayın’da yer aldı. Türk karikatürünün büyük ustalarından olan Eflatun Nuri, 3 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da yaşama gözlerini yumdu.