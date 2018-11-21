Ege Bölgesi'nden yıllık 2.2 milyar dolarlık makine ihracatı yapılıyor

Türkiye'ye son 10 aylık dönemde yüzde 17'lik ihracat artış hızıyla 14 milyar dolar döviz kazandıran makine ihracatçıları, 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği ve Ege İhracatçı Birlikleri ile güç birliği yapacak.

Makine ve Aksamları İhracatçıları (MAİB) Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, MAİB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ege İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulunu ziyaret etti. EİB ve MAİB, yıllık 2.2 milyar dolar ihracata imza atan Egeli makine ihracatçılarının ihracat rakamlarını arttırmak için işbirliği kararı aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, makine ihracatçılarının İzmir ve Ege Bölgesi'nde kümelenmiş durumda olduklarını, Ege Bölgesi'nde niş işler yapan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) niteliğinde çok başarılı makine üreticileri ve ihracatçıları bulunduğunu, bölgedeki makine üreticilerinin ihracatçı kimlik kazanması için MAİB ile işbirliği yapmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye'de üretim yapan ve ihracat yapan 14 bin civarındaki makine ve aksamları ihracatçılarını temsil ettiklerini belirten Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ege Bölgesi'nde yıllık 2.2 milyar dolarlık ihracat yapan 2 bin 300'ün üzerindeki makine ihracatçılarıyla iletişimlerini güçlendirmek için Ege İhracatçı Birlikleri ile işbirliği yapmak istediklerini kaydetti.

Karavelioğlu, MAİB olarak yapacakları fuar, ticaret heyeti organizasyonlarının Ege Bölgesi'nde daha etkin duyurulması için Ege İhracatçı Birliklerinden destek talebinde bulundu.