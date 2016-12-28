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28 Aralık 2016 10:07

Ege derbisinde gülen taraf "Yaşar" oldu

Ege derbisinde gülen taraf

28 Aralık 2016 10:07

Üniversiteler Spor Liginde (ÜNİLİG) Yaşar Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı, evinde Uşak Üniversitesini konuk etti. Ege derbisinde gülen taraf, 68-25’lik skorla rakibini mağlup eden Yaşar Üniversitesi oldu.

Selçuk Yaşar Kampüsü Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Yaşar Üniversitesi, Uşak Üniversitesine karşı oyunu dört çeyrekte de önde götürdü. Oyun kurucu Berrak Çayır ve şutörü Begüm Mete’nin etkili oyunuyla sayı farkını ilk dakikalardan itibaren açan Yaşar Üniversitesi, ilk yarıyı 33-9 önde kapattı. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de parkeyi domine eden Yaşarlı kızlar, karşılaşmadan 43 sayı farkla 68-25 önde ayrıldı ve seyircisinin önünde galibiyetin tadını çıkardı. B Grubunda İstanbul Ticaret, Bartın, Uşak ve Çanakkale 18 Mart üniversiteleri ile mücadele eden Yaşar’da hedef geçen yıl olduğu gibi finallere gidebilmek.

Takımın koçu Çağlar Karabulut, “Yaşar Üniversitesinde basketbol kültürü önemli bir yere sahip. Basketbolda şimdiye kadar disiplin ve başarısını kanıtlamış bir üniversitede olmaktan mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl bu takımla finallerdeydik. Erkek basketbol takımımız da geçen sezonun şampiyonu. Oyuncularım büyük bir özveriyle mücadele etti. Seyircimizin desteğiyle net bir skorla galip gelmeyi başardık. Hedefimiz yine finallerde olmak” dedi.



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