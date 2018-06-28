Ege Havacılık envanterine helikopter kattı

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Akademik kadrosu ve laboratuvarlarıyla okulumuz, Türkiye’nin önde gelen okullarından biri. Bu alandaki iddiamızı daha üst sevilere çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi

Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayan ‘Uçak Teknolojisi’ ve 2013 yılında eğitim- öğretim faaliyetlerine başlayan ‘Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’ programları bünyesine alarak 2015 yılında kurulan EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu, Gaziemir ilçesinde havacılık sektörüne nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi sürdürüyor.

Envanterinde Cessna tipi 2 uçak bulunduran okulun gerek laboratuvarları gerekse akademik kadrosuyla Türkiye’nin önde gelen okullarından biri olduğuna dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Havacılık alanındaki iddiamızı üst sevilere taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Öğrencilerimizin teorik bilgilerine ek olarak uygulamalı alanlarda da kaliteli bir eğitim almasını sağlamak için çeşitli imkanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzun yıllar hizmet veren ve artık görevini tamamlayan OH-58 tipi bir helikopteri üniversitemize kazandırdık. Helikopter komutanlığımız tarafından üniversitemize bağışlandı” diye konuştu.

“Beklentiler karşılanıyor”

EÜ’nün yenilikçi ve atılımcı misyonuyla 1955 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, “Yönetimimiz, bölgesiyle bütünleşmiş ülkesine faydalı, çeşitli dokunuşlarla farkındalık oluşturan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan anlayışa sahip. Bu maksatla gerek kampüste akademik çalışmalar yürütülürken gerekse ilçelerde ara eleman yetiştirilirken gerekli hassasiyet ve beklentilerin üzerine gitmektedir. Bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanının yanında bulunan Ahmet Eroğlu Eğitim Tesislerinde faaliyetlerini sürdüren okulumuz, havacılık alanında birinci sırada gelen, talep edilen, aranılan elemanların yetiştirildiği bir kurum. Bundan sonra çok daha fazla talep edileceğini düşünüyoruz çünkü artık hibe yoluyla kurumuza bir helikopter kazandırıldı” dedi.

EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili İbrahim Etem Saklakoğlu da havacılığın önemini dile getirerek, “Havacılık başta Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ ifadesinde yerini bulan bir alan. Ülkemizin de son dönem çok önemle üzerinde durduğu bir konu. Biz de burada verdiğimiz eğitimle Türkiye’deki en iyi okullardan biri durumundayız. Verdiğimiz eğitimle bu alana öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğitim olanaklarımızı arttırmak için bugüne kadar birçok proje yapıldı ve yapmaya devam ediyoruz. Her zaman desteğini hissettiğimiz Rektörümüz Necdet Budak olmak üzere üst yönetimimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

2 uçak 1 helikopter

EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Osman Yıldırım ise okulun, 1’i hareket kabiliyeti bulunan 2 Cessna tipi uçağa sahip olduğunu belirtip, “Şu anda eğitim amaçlı kullandığımız 2 uçağımız var, 1 de hibe yoluyla okulumuza helikopter kazandırdık. Helikopter dersimiz ve birkaç parçamız vardı ancak kendisi yoktu. Şu anda okulumuz bu imkana da kavuştu, öğrencilerimiz bundan sonra helikopter üzerinde de büyük parçaların sökülüp takılması veya helikopterin uçuş mantığını daha net anlayacaklar ve bunun üzerine pratik yapma imkanları olacak. Helikopterle ilgili eğitim veren yer sayısı çok az, bu da bizim bir artımız olacak” dedi.