Ege İhracaatçı Birliklerinden eğitim seferberliği

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2018 yılının ilk yarısında, 56 farklı konuda 2 bin 500 ihracatçıya, 10 bin 640 saatlik eğitim programı organize etti. EİB, 2018 yılının ocak-haziran döneminde; kurumsal sosyal medya yönetiminden, fuarlarda fark oluşturmak, serbest bölgeler teşvikleri ve mevzuatından, Alibaba platform kullanım eğitimine, devlet yardımlarından, pazarlama iletişimine kadar ihracatçıların ihtiyaç duyduğu konularda eğitim programları düzenledi. 2018 yılının ikinci yarısında ise; kızgınlık ve öfke yönetimi-stres yönetiminden, zaman yönetimine, ileri excelden, ihracatta satışa kadar 20 farklı konuda eğitim planlaması da yapıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ilk yarısında düzenledikleri eğitim programlarında yüzde 93 memnuniyet oranına ulaştıklarını, eğitim programlarında sistem geliştirme çalışmalarının son aşamaya geldiğini, eylül ayında devreye alınacak sistemle bireysel olarak eğitimlerin takibi, eğitim arşivine online ulaşım ve eğitim taleplerinin ayrı bir sistem üzerinden yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Yılın ilk yarısında 56 eğitim ve seminer gerçekleştirdiklerini anlatan Eskinazi, "Toplam katılımcı sayımız 2 bin 500’e ulaştı. Toplamda 10 bin 640 saatlik eğitim süresine eriştik. 2017 yılının birinci dönemi ile karşılaştırıldığında, eğitim sayısında yüzde 86, katılımcı sayısında yüzde 49,1, toplam eğitim süresinde ise; yüzde 63,5 artış kaydettik" şeklinde konuştu.

Dış Ticaret Üniversitesi geliyor

Gerek mevzuat, gerekse diğer güncel konularda sürekli bir yenilenme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi şöyle devam etti:

"Eğitim takvimimizin omurgasını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz anketlere verilen cevaplar oluşturuyor. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Dış Ticaret Üniversitesi kurmak için çalışma başlattık. Dış Ticaret Üniversitesi’ni kurduğumuzda eğitim programlarımızı üniversite ile koordineli yürüteceğiz. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için eğitim çalışmalarımız artarak devam edecek."