Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, KEPPORT uygulamasının tanıtımı için Ege İhracatçı Birlikleri Mete Uğuz Salonunda basın toplantısı düzenledi. Eskinazi, devlet yardımlarına başvuru sürecini kolaylaştıran KEPPORT uygulamasını Türkiye’de üyelerinin hizmetine sunan ilk kurum olduklarını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı’nın onlarca kalemde Türk ihracatçısına yıllık 4 milyar TL civarında devlet yardımı kullandırdığını belirten Eskinazi, “Ekonomi Bakanlığı, dijitalleşmenin günümüzde baş döndüren gelişimine uyumlu olarak ihracatçılarımızın başvuru süreçlerini elektronik ortama taşıma kararı aldı. Bu doğru karar sonrasında; ihracatçı firmalarımız devlet yardımları başvurularını 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle, elektronik imzalı olarak, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapmaya başladılar. Bu uygulama firmalarımızın ihracatçı birliklerine evrak getirme-götürme gereğini ortadan kaldırdı, trafik çilesinden, evraklarını onaylatma zorunluluğundan kurtardı. Ancak, her yeni sisteme geçerken yaşanan sistematik sorunlar burada da karşımıza çıktı” dedi.

Başvuru sürecinde yaşanan aksaklıklar üzerine sorunun çözümü için arayışa girdikleri bilgisini paylaşan Eskinazi şöyle devam etti: “Bu süreçte KEPPORT isimli portalı geliştiren firma ile iletişime geçtik. KEPPORT isimli portalın kullanım hakkını aldık ve üyelerimizin hizmetine sunduk. EİB üyeleri www.eib.org.tr web sitesi üzerinden KEPPORT sistemine girerek, başvuru evraklarını geçerli ve uzun dönem doğrulanabilir e-imza ile onaylayabilecekler. Bu portalın hizmet bedelini de Ege İhracatçı Birlikleri üstlenecek, üyelerimiz bir ücret ödemek zorunda kalmayacak.”

KEPPORT sayesinde; ihracatçı firmaların belgeler üzerine atacakları elektronik imzalarda, zaman damgası ve SİL kayıtları gibi TÜBİTAK’ın belirlediği standartlardaki bilgiler yer alacağı için uzun dönem geçerli olmasının sağlanacağını anlatan Eskinazi, bu sayede ihracatçı firmaların ek bir yazılım satın almalarına gerek kalmadan ve uzun dönem imza maliyeti olmadan doğru ve geçerli imza atılabileceklerini ifade etti.

212 milyon 840 bin TL’lik devlet yardımına aracılık

Ege İhracatçı Birlikleri’nin, 2017 yılında devlet yardımları ile ilgili 6 bin 457 dosyayı inceleyerek, 212 milyon 840 bin 778 TL’lik devlet yardımının ihracatçılara ulaşımına aracılık ettiği bilgisini veren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Devlet Yardımları, EİB’in üyelerine sağladığı hizmetlerin içerisinde üyeye dokunan en önemli hizmetlerden birisi konumunda. 99 toplam çalışanımızın 22’sini ihracatçılarımızın devlet yardımları dosyalarını sonuçlandırmaları için istihdam ediyoruz. Bu departmanımız EİB bünyesindeki en büyük departman. Devlet yardımlarından üyelerimizin azami seviyede yararlanmaları için her sene onlarca eğitim programı düzenliyoruz, www.mikroegitim.org isimli web sitemiz aracılığıyla devlet yardımları ile ilgili mevzuat değişikliklerini üyelerimize anında duyuruyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak öncelikli hedefimiz, üyelerimizin devlet yardımlarından azami seviyede faydalanmalarını sağlamak. Devlet yardımlarına başvurular elektronik ortama taşındığı için üyelerimizin devlet yardımlarından daha fazla yararlanacağını düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.