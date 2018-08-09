Ege İhracatçı Birlikleri ile MÜSİAD güçlerini birleştirecek

MÜSİAD ile Ege İhracatçı Birlikleri MÜSİAD İzmir Şubesi’nin ihracatçı üye sayısını arttırmak için güçlerini birleştirme kararı aldı.

MÜSİAD İzmir Şubesi, iç piyasada sektörlerinde öncü, güçlü üye firmalarının ihracatçı kimliği kazanması için Ege İhracatçı Birlikleri’nden destek talebinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, MÜSİAD İzmir Şubesi üyelerini, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilecek olan 08-10 Ekim 2018 tarihlerindeki Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarına katılmaya davet etti.

MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile birlikte Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’yi ziyaret eden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD üyelerinden henüz ihracat yapmayanların ihracatçı olması için işbirliği teklifinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iç piyasada ticaret yapmayı paranın bir cepten diğerine geçmesi olarak tarif etti. Eskinazi, “İhracat yaparsak toplumda refahı arttırırız. Bunun için ihracatçı sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bugün 71 bin olan ihracatçı sayımızı 2023 yılında 125 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İzmir’deki ihracatçı sayısını arttırmak için MÜSİAD ile her konuda işbirliğine hazırız. EİB uzmanlarımız MÜSİAD üyelerine ihracatta devlet yardımları eğitimi verebilir. Ege İhracatçı Birlikleri’nin bilgi birikiminden istifade edin” şeklinde konuştu.

Ülkü: “Ürdün’de AVM kuracağız”

MÜSİAD üyelerinin iç piyasada sektörlerinde öncü ve güçlü konumda olduğuna işaret eden MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, Ürdün’de MÜSİAD üyelerinin mağazalarının yer alacağı bir Alışveriş Merkezi (AVM) kurma çalışmaları olduğunu, bu proje ile farklı sektörlerde çok sayıda üyelerinin ihracatçı kimlik kazanacağını dile getirdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ise; göreve geldikten sonraki 3 aylık dönemde yaptıkları “Ortak Akıl Toplantıları” ile sektörde sağladıkları dinamizmi anlattı ve MÜSİAD üyelerine ihracata yoğunlaşmaları önerisinde bulundu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, mobilya sektöründe üretimde kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını, bu sorunu aşmak için meslek lisesi öğrencilerine burs projesini hayata geçirmek için harekete geçtiklerini, önümüzdeki eğitim öğretim yılında Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi Mobilya Bölümü öğrencilerine burs ve staj olanağı sunan bir projeyi başlatacaklarını, bu öğrencilerin sektörde iyi şartlarda istihdamı için de çalışmaları olduğunu dile getirdi.