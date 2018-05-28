Ege İhracatçı Birlikleri yönetimlerinde büyük değişim

EİB bünyesindeki 12 birlikte 3 birliğin başkanı tekrar seçilirken, 9 birlikte yeni isimler başkan oldu. EİB Başkanlar Kurulu’nun dörtte üçü değişmiş oldu.

EİB’de 168 kişilik yönetim ve denetim kurulu listelerinde 72 isim yenilenirken, 96 isim tekrar seçildi. EİB’de Yönetim ve Denetim Kurullarındaki değişim oranı yüzde 43’e ulaştı. 132 Yönetim Kurulu üyesinden 44 tanesi değişirken, 36 Denetim Kurulu üyesinin 28 tanesi yenilendi.

EİB Yönetim ve Denetim Kurullarında 2014-18 döneminde 8 kadın ihracatçı varken, 2018-22 döneminde 16 kadın ihracatçı seçilen listelerde yer buldu. 4 birlikte kadınlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde sekiz başkan iki dönem kuralı gereği aday olmazken Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya tekrar seçilen isimler oldu.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Yalçın Ertan, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Mustafa Terci, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Cahit Doğan Yağcı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Bedri Girit, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Jak Eskinazi, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Ömer Celal Umur ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanlığı’na Hayrettin Uçak seçildi.

En genç başkan Erkan Zandar, en deneyimli başkan Mustafa Terci

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 39 yaşında seçilen Erkan Zandar en genç başkan olurken, 69 yaşındaki Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, EİB Başkanlar Kurulu’nun en deneyimli ismi oldu.

EİB’de zaferin rengi mavi oldu

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesinde tek liste ile genel kurula gidilirken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2 listeli, Ege Maden İhracatçıları Birliği ise; 3 listeli seçim heyecanı yaşandı. 4 birlikte de sandıktan zaferle çıkan mavi renkli listeler oldu.

EİB’de kadın ihracatçıların sayısı yüzde 100 arttı

2014-18 döneminde Ege İhracatçı Birlikleri yönetim ve denetim kurullarında 8 kadın ihracatçı varken, 2018-22 dönemi için 16 kadın ihracatçı yönetim ve denetim kurullarına seçildi.

Derya Pala, Özlem Bakırel, Mahru Gürel Ağdanlı, Aysun Aras, Elvan Ünlütürk ve Banu Bekişoğlu Ege İhracatçı Birlikleri’nde tekrar seçilen kadın ihracatçılar olurken, Seray Seyfeli, Şahika Aşkıner, Özge Öz, Hatice Deniz Kibritçi, Yasemin İşsever, Zerrin Tunaboylu, Meltem Demirci Köknar, Sedef Sedef, Özge Ertuğrul Parlas ve Melike Alpay Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan yeni kadın ihracatçılar oldu.

EİB’de 4 kadın ihracatçı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu

Kadın ihracatçılardan; Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nde Derya Pala, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde Seray Seyfeli, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nde Mahru Gürel Ağdanlı, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde Özlem Bakırel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Derya Pala, Seray Seyfeli ve Özlem Bakırel birliklerinde ilk kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tarihe geçti.

3 nesil seçilen de var, baba-oğul, baba-kız, karı-koca seçilen de

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin yönetim ve denetim kurullarına baba-oğul, baba-kız, baba-oğul-torun, karı-koca giren isimler dikkati çekti. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde Nedim Uysal Yönetim Kurulu’na seçilirken, oğlu Fatih Uysal yedek Yönetim Kurulu Üyesi, torunu Nedim Uysal ise Denetim Kurulu Üyesi seçildi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilen Ahmet Bilge Göksan’ın oğlu Turan Göksan ise; Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Emin Demirci’nin kızı Meltem Demirci Köknar, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi oldu.

Ahmet Yeniçeri Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’na seçilirken, oğlu Bertan Yeniçeri Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde yedek Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2006 - 2018 yılları arasında Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2014-18 yılları arasında Koordinatör Başkanlık görevlerinde bulunan Sabri Ünlütürk yeni dönemde Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda yer alırken, eşi Elvan Ünlütürk Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’ne tekrar seçilen isimler arasında yer aldı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde 2014 yılında yapılan Genel Kurul’da karşılıklı listelerde yer alan İbrahim Alimoğlu ve yeğeni Burak Alimoğlu 2018 yılında aynı listede seçime katıldı. İbrahim Alimoğlu, EMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olurken, Burak Alimoğlu EMİB Denetim Kurulu üyeliği görevine geldi.

Eskinazi, “Örnek bir genel kurul süreci geçirdik”

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Kurul süreci sonrasında EİB Koordinatör Başkanı seçilen Jak Eskinazi, 8 bin ihracatçının temsilcisi oldu.

Yarışın olduğu genel kurullar dâhil örnek bir genel kurul sürecini geride bıraktıklarını dile getiren Eskinazi, “Genel kurullar sonucunda gençliği ve tecrübeyi harmanlayan bir yapı oluştu. Yönetim ve Denetim Kurullarımızda kadın ihracatçılarımızın temsilinin yüzde 100 oranında artması başka bir sevindirici gelişme oldu. EİB’de 2018-22 döneminde katma değerli ürün ihracatını arttırmak için projeler geliştireceğiz” diye konuştu.