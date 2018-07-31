Ege İhracatçılar Birliğinden ilk meclis toplantısı

Ege İhracatçı Birlikleri Meclis Toplantısı niteliğindeki “Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı”nın ilki, EİB Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, hem yapılan faaliyetler hem de yapılması gerekenlerin üyelerden gelen taleplerle değerlendirilmesi noktasında daha iyi fırsat sağlanacağını belirterek, gelecek her öneriye açık olduklarını ifade etti. Bundan sonraki meclis toplantısında TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’yi ağırlayacaklarını ifade eden Eskinazi, ülke ve dünya ekonomisine ilişkin uzman bir ekonomisti de üyelerle buluşturacaklarını söyledi.

Göreve geldikleri süreçte gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapan Eskinazi, Eximbank İrtibat Ofisi’ni açtıklarını, Kepport.com portalıyla üyeler adına hizmet sözleşmesi imzaladıklarını, Ekonomi Bakanlığı bürokratlarıyla sektörel sorunlar toplantısı yaptıklarını, Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük gıda fuarı Summer Fancy Food Show Fuarı’na milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiklerini, firmaların rekabet gücünü yükselten Ur- ge ve Turquality projelerini anlattı.

Ur- ge ve Turquality Projesi

Ur- ge ve Turquality projelerinin önemine vurgu yapan Eskinazi, “Halihazırda doğaltaş, yaş meyve ve hazır giyim sektörlerinde başarıyla yürütmekte olduğumuz Ur-ge projelerine ek olarak, kuru meyve sektörümüz için de Bakanlıktan onayımızı aldık. Önümüzdeki dönemde mobilya ve teknik tekstillerle ilgili firmalarımızı içeren ur-ge projelerimizi de başlatacağız. Biliyorsunuz, üç yıldır Japonya ve Güney Kore pazarlarında Türk gıda ürünlerinin tanıtımı amacıyla yürüttüğümüz bir Turquality projemiz var. Bu kapsamda, her iki ülkede, oranın meşhur aşçıları tarafından bizim ürünlerimizin yerel tatlarla yoğrulduğu pişirme etkinlikleri düzenliyor, bunlara ünlü yemek yazarlarını, bloggerları davet edip, farkındalık oluşturuyoruz. Şimdi bunu, dünyanın en büyük gıda ithalatçısı Amerika Birleşik Devletleri’ne taşımak amacıyla harekete geçtik ve Türk gıda ürünlerinin Amerika pazarında tanıtılmasına yönelik Turquality projemizi Bakanlığa sunduk. Arkadaşlar geçen hafta Bakanlıkta sunumunu yaptılar ve Bakanlık yetkilileri tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Hatta, yeni Ticaret Bakanımıza sundukları eylem planlarında Amerika pazarı için doğrudan bizim eylem planlarımıza yer verdiler. Bunun içinde gururluyuz” diye konuştu.

Ülke ve dünya ekonomisini değerlendirdi

Ülkemiz ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Jak Eskinazi, “Global krizden yeni yeni kendini kurtaran dünya ticareti ve üretiminin ABD Başkanı Trump’un uygulamaya koyduğu politikalar nedeniyle bir kere daha yavaşlama eğilimine girdiğini, ayrıca, Amerikan Merkez Bankası FED’in, ikinci kez faiz arttırımına gitmesinin de dünya genelindeki faiz oranlarının artmasını ve üretimde yavaşlama risklerini beraberinde getirdiğine işaret etti. “Brexit” olarak adlandırılan İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin artık sonlarına doğru gelinmesiyle dünya piyasalarını etkileyen diğer bir riskin büyüyerek yaşanmaya başladığını da ifade eden Eskinazi, “Bu noktada, Brexit’in nasıl sonlanacağı tartışılıyor: İngiliz Hükümeti bu ayrılmanın ülkemizde olduğu gibi bir Gümrük Birliği Anlaşmasına döndürülmesi yerine, “geliştirilmiş bir STA” imzalanması yönünde bir karar aldı. Yani, AB ile mevcut ticaretinde AB ortak ticaret politikasını - aynı vergi oranlarını - kullanırken, 3. Ülkelere karşı kendi İngiliz oranlarını kullanacak. Bu noktada Ticaret Bakanlığı bürokratlarına büyük iş düşüyor. Malum Avrupa Birliği ile ticaretimizde tarım ürünlerimiz herhangi bir avantajdan faydalanamıyor; gümrük vergisi ve kotaya tabi tutuluyor. Şimdi biz İngiltere ile ayrı anlaşma imzalarken, tarım ürünleri ihracatımız için taviz alabilirsek, geçmiş yıllardaki kaybımızın giderilmesi için bir nebze katkısı olur diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Jak Eskinazi, öte yandan ABD tarafının çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi uygulamasıyla başlayan, ardından Çin’den yaptığı ithalatı kısıtlaması ve ardından Çin’in de misilleme yapmasıyla başlayan “ticaret savaşları”na ilişkin EİB’te üyelerini bilgilendirecek bir seminer düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

Dış Ticaret Üniversitesi

Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgi veren EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, kuracakları Dış Ticaret Üniversitesine ilişkin, “Kendi üniversitemizi kurmak istiyoruz. Müfredatı gerçekten dış ticaret ve tasarımda gerekli konulardan oluşacak, sektörün deneyimli yöneticilerinin doğrudan pratik bilgilerle eğitim vereceği bir yapı istiyoruz. Biz buna üniversite dedik, ama şimdi yeni yönetimiyle Ekonomi Üniversitesi gelin bunu birlikte fakülte olarak açalım diyor. Tabiiki bu süreci çok daha kısaltacak bir çözüm. Üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Tarım Organize Sanayi Bölgesi

Halihazırda Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Borsası’nın başlattığı Menderes’te Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik projede yer alacaklarını da ifade eden Eskinazi, Kuruluş işlemlerini yürütecek müteşebbis heyetine biz de Hayrettin Başkan ve Kadri Bey ile dahil olduk. Söz konusu bölgenin üyelerimiz açısından en verimli şekilde kurulup işletilmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kurumsal kimlik çalışmalarına devam ettiklerimi de ifade eden Eskinazi, üyelerin fotoğraflarının, iletişim bilgilerinin olduğu bir albüm hazırladıklarını söyledi.

Öte yandan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu için başvuruların bittiğini de sözlerine ekleyen Eskinazi, matrah arttırımı yapmak isteyenlerin 31 Ağustosa kadar bu kanunun avantajlarından faydalanabildiği bilgisini paylaştı.

İkinci iskelede müjde

Üyelerine müjde de veren Eskinazi, sözlerini şöyle noktaladı:

“Yıllardır özellikle Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü çıkışlı beyannamelerimizde 2.iskele sorunu yaşıyorduk. Eşyanın nihai çıkış yaptığı gümrük idaresi ile burası arasındaki yazışmanın uzun sürmesi beyannamenin kapanmasını geciktiriyordu. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürümüz Sayın Nihat Kınık beni aradı ve bu sorunumuzun çözüldüğü müjdesini verdi. Ben sizinle burada paylaşmış olayım.”

Toplantı fuaye alanında düzenlenen kokteyl ile son buldu.