Ege ihracatı krize rağmen arttı

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB), kayda aldığı ihracat 2016 yılında yüzde 4 artış göstererek 11 milyar dolara dayandı.

EİB’in Aralık ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 923 milyon 270 bin dolar oldu. EİB’in 2016 yılındaki ihracatı 10 milyar 908 milyon 753 bin dolar olurken, 2015 yılında ise ihracat 10 milyar 449 milyon 963 bin dolar olmuştu. EİB’nin kayda aldığı ihracat 2016 yılında yüzde 4 artış gösterdi. 2016 yılında Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 1.2’lik azalışla 142 milyar 138 milyon dolar oldu.