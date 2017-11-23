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23 Kasım 2017 11:49

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Celep: "Kuru üzüm çıkışı 180 milyon liralık bir katma değer oluşturdu"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bir dokunuşu ile kuru üzümde 180 milyon liralık bir katma değer oluşturulduğunu belirterek, sektörün birçok üründe piyasayı düzenleyecek bu tür dokunuşlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Celep:

23 Kasım 2017 11:49


Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) İzmir Medya Platformu üyeleri ile bir araya gelen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep, iyi bir planlama ile Türk ürünlerinin hak ettiği değerden satılmasını istedi. Birçok ürünün dünyadaki piyasa değerinin çok altında iç ve dış piyasada alıcı bulduğundan yakınan Celep, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bu yıl kuru üzüm için yaptığı küçük bir çıkışın 180 milyon liralık bir katma değerin oluşmasına neden olduğunu dile getirdi. Bakan Fakıbaba’nın sezon başında ‘Kuru üzüm fiyatı 4 liranın altına düşmeyecek’ diye açıklama yapması ile üzüm fiyatlarının 3-3,5 liraya düşmesinin önlendiğini anlatan Celep, “Bakanımızın küçük bir dokunuşu ile 180 milyon liralık bir katma değer oluştu. Üstelik TMO sadece 4 bin 800 ton kuru üzüm alarak bunu başardı. Eğer bir 2-3 bin ton daha mal alsaydı yüzde 10 daha yukarı çıkardı. Bu sayede üreticimiz ve sanayicimize olan katma değer 200 milyon Türk lirasını bulurdu. Bu tür dokunuşları diğer alanlarda da görmek istiyoruz” dedi.



"Kuru meyve ihracatımız miktar bazında 410-470 bin ton"


Sektörün güçlü ve zayıf yanlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Celep, Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısıdaki mevcut verilerini basın mensupları ile paylaştı. Kuru meyve ihracatında çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 54, kuru kayısının yüzde 16, kuru incirin ise yüzde 15’lik paya sahip olduğunu ifade eden Celep, “2016 yılında kuru meyve ihracatımız, Türkiye genelinde bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 7’lik artış kaydetse de değer bazında maalesef yüzde 3’lük düşüş kaydetti. İhracatta en önemli pazarlarımızdan İngiltere ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda takip ediyor. Kuru meyve sektörünün geleneksel ihraç pazarı olan Avrupa Birliği, ihracatımızda halen yüzde 65’lik payla ilk sırada yer alıyor. 2017 yılı ihracat tahminimiz miktarda 500 bin ton, değerde ise 1 milyar 400 milyon dolar düzeyindedir. 2012-2016 yılları arası Türkiye geneli kuru meyve ihracatımız miktar bazında 410-470 bin ton arasında, değerde ise 1,3 milyar dolarla 1,45 milyar dolar arasında değişiyor” dedi.


İhracattaki artışın 2017 yılında da miktar bazında artmaya devam ettiğine dikkat çeken Celep, “2017 yılının ilk 10 ayı kuru meyve ihracatı geçen yıl aynı dönemi ile karşılaştırıldığında miktarda yüzde 11,6 oranında artış görülürken, değerde ise yüzde 4,7 oranında gerileme kaydedilmiştir. Son iki aydaki artışla birlikte en azından geçen yılın 1.3 milyar dolarlık seviyesine ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” diye konuştu.


Türkiye’deki planlama eksiklikleri ve piyasanın iyi düzenlenmemesinden fiyatların aşırı düştüğüne vurgu yapan Celep, kuru üzüm örneğini verdi. Celep, “İran bugün kuru üzümünü bin 700 dolara vermiyor, Amerika 3 bin diyor, Afganistan bin 500, bugün bize Özbek heyeti geliyor, onlar bin 600 diyor ama biz bin 400 dolara satıyoruz. Böyle bir şey Allah katında da günah işlemek demektir, biz de maalesef bu günaha aracı oluyoruz” dedi.




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