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28 Aralık 2016 11:27

Ege Ontoloji’ye sağlık haberciliği eğitimi

Ege Ontoloji’ye sağlık haberciliği eğitimi

28 Aralık 2016 11:27

Sağlık Muhabirleri Derneği Ege Temsilcisi ve ED Danışmanlık Genel Müdürü Erkan Doğan, özel bir radyoloji merkezine sağlık haberciliği eğitimi verdi.
Sağlık Muhabirleri Derneği Ege Temsilcisi ve ED Danışmanlık Genel Müdürü Erkan Doğan, Özel Ege Onkoloji Radyoterapi Merkezi personeli ile bir araya geldi. Burada çalışanlara sağlık haberciliği eğitimi veren Doğan, haberciliğin püf noktalarını anlattı. Doğan, "Bizler etik değerlere dikkate alarak sağlık haberleri yapıyoruz. Sağlık haberciliğini diğer haber alanlarından ayıran özelliği, insanlara umut ve örnek olmasıdır. Her sağlık kurumunun, her sağlık profesyonelinin medyaya aktarabileceği konu veya bilimsel çalışmaları vardır. Bizler sağlık uzmanlarının bilgi, deneyim ve görüşlerini haber haline getirip medyaya, kamuoyuna iletiyoruz. Böylece hem halkı bilgilendirmiş hem de sağlık kuruluşlarına, doktorlarımıza artı bir marka değeri sağlamış oluyoruz" dedi.
Radyoterapi merkezinin genel koordinatörü Füsun Gökçe ise kurum olarak eğitime önem verdiklerini söyleyerek, "Onkoloji tıbbın belki de en zor alanlarından biri. Bu yüzden bizler de personelimize motivasyon ve bilgilendirme amaçlı çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Halkla ilişkiler, öfke kontrolü gibi eğitimlerimizin yanı sıra sağlık haberciliği eğitimine de yer verdik. ED Danışmanlık firmasının Genel Müdürü Erkan Doğan’dan bu eğitimi vermesini talep ettik. Oldukça verimli ve eğlenceli bir eğitim programı oldu” diye konuştu. Füsun Gökçe, sağlık haberciliği eğitimini, sağlık gelişmelerinden halkın haberdar olmasını istedikleri ve bilinçlenmeyi önemsedikleri için aldıklarını da sözlerine ekledi.



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