Ege rektörlüğünden yoğun alanlara su sebilleri

Ege Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde kampüsünün daha modern, daha yaşanabilir, daha güvenli ve huzurlu bir yapıya kavuşturulması için altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, sıcak yaz günlerini de dikkate alan rektörlük, ana kampüste, kampüs metro çıkışı, 1 No’lu öğrenci yemekhanesi olmak üzere yoğun olarak kullanılan 5 noktaya su sebilleri konuldu.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite kampüsünü güzelleştirmek için çalışanlara devam ettiklerini ifade ederek, "Her yıl ülkemize binlerce nitelikli genç kazandıran üniversitemizi, bilimsel çalışmaların daha nitelikli yapılabileceği, sosyal ve sportif olanakların gelişmiş ülkelerin standartlarında olduğu bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bir yandan geleceğe yönelik kalıcı projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da insan odaklı uygulamalarla gönüllere dokunuyoruz. Çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladık. Şimdi de üniversitemizde hayatın içinden, insana dokunan uygulamalarımız ile iz bırakmak istiyoruz. Ege Üniversitesi Ana Kampüsü ve Hastane Kampüsünde öğrencilerimizin, misafirlerimizin, hastalarımızın sık kullandığı yerlere arıtmalı su sebilleri koyduk. Sebilleri özellikle öğrencilerimiz talep etmişlerdi. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız su ihtiyaçlarını hijyenik bir şekilde giderecekler. Güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.