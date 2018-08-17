Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 12:01

Ege rektörlüğünden yoğun alanlara su sebilleri

Ege Üniversitesi Rektörlüğü, ana kampüs ve hastane kampüsünde insanların yoğun olarak kullandıkları noktalara arıtmalı su sebilleri konuldu.

Ege rektörlüğünden yoğun alanlara su sebilleri

17 Ağustos 2018 12:01


Ege Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde kampüsünün daha modern, daha yaşanabilir, daha güvenli ve huzurlu bir yapıya kavuşturulması için altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, sıcak yaz günlerini de dikkate alan rektörlük, ana kampüste, kampüs metro çıkışı, 1 No’lu öğrenci yemekhanesi olmak üzere yoğun olarak kullanılan 5 noktaya su sebilleri konuldu.


Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite kampüsünü güzelleştirmek için çalışanlara devam ettiklerini ifade ederek, "Her yıl ülkemize binlerce nitelikli genç kazandıran üniversitemizi, bilimsel çalışmaların daha nitelikli yapılabileceği, sosyal ve sportif olanakların gelişmiş ülkelerin standartlarında olduğu bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bir yandan geleceğe yönelik kalıcı projeleri hayata geçirirken, diğer yandan da insan odaklı uygulamalarla gönüllere dokunuyoruz. Çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarının büyük bir kısmını tamamladık. Şimdi de üniversitemizde hayatın içinden, insana dokunan uygulamalarımız ile iz bırakmak istiyoruz. Ege Üniversitesi Ana Kampüsü ve Hastane Kampüsünde öğrencilerimizin, misafirlerimizin, hastalarımızın sık kullandığı yerlere arıtmalı su sebilleri koyduk. Sebilleri özellikle öğrencilerimiz talep etmişlerdi. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız su ihtiyaçlarını hijyenik bir şekilde giderecekler. Güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç