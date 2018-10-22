Ege Rektörü ve senato üyeleri Aliağa'ya çıkarma yaptı

Ege Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük sanayi bölgelerinden olan Aliağa'da, sanayi-üniversite iş birliği için dev bir adım atmaya hazırlanırken, bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu eğitimli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla hükümet ve Aliağa Belediyesi tarafından bin 200 dönümlük arazi Ege Üniversitesi'ne tahsis edildi. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ve senato üyeleri de Aliağa'ya bir ziyaret yaptı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Ege Üniversitesi Senatosu üyeleri, sanayi-üniversite iş birliği çerçevesinde bin 200 dönümlük arazinin Ege Üniversitesi'ne tahsis edilmesinin ardından Aliağa'ya çıkarma yaptı. Ege Üniversitesi'ne tahsis edilen arazileri senato üyelerine gezdiren Rektör Budak, "Son yıllarda üzücü ve olumsuz gelişmelerle anılmaya başlayan Ege Üniversitesi kendi içine kapanmıştı; lakin biz, Ege Bölgesinin ve hatta Batı Anadolu'nun ilk üniversitesi olan Ege Üniversitesi'nin bu öncü rolünün motivasyonuyla, bu durumu değiştirmek için; özneler arası pratik aklı esas alarak öğrenci, akademik ve idari personel arasında kurduğumuz iletişimle, fiziki ve akademik standartları yükselterek kendi sınırlarını aşmaya yöneldik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren; bilimin toplumsal yarar yönünü işlevsel, görünür kılmak, üniversitemizin, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarına katkı sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek için bilimsel alanda ne türde çeşitlemeler yapılabileceği, modeller geliştirilebileceği arayışı içinde olduk. Öncelikle üniversitemizde ortak aklı harekete geçirdik. Bunun verdiği güçle üniversitemizin geleceğini inşa etmek için hayatın içindeki bütün paydaşlarla ve kurumlarla irtibata geçtik. Nitekim İzmir'in sanayide en gelişmiş ilçesi, Batı Anadolu'nun dışa açılan kapısı olma yolunda ilerleyen Aliağa'da bin 200 dönüm arazinin hükümetimiz ve Aliağa Belediyesi tarafından üniversitemize tahsis edilmesini sağladık" diye konuştu.

"Ekonomik ve teknolojik alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılayacaktır"

Rektör Budak, projenin tarihi nitelik taşıyor olmasını şu sözlerle açıkladı

"Bu kurumsal gelişimimiz adına tarihi bir olay, Ege Üniversitesi'nin tarihini değiştirecek bir projedir. Burada ekonomik, teknolojik, sağlık ve sosyal bilimler alanında insanlığın tarihi ufkunu belirleyen yeni bilimsel alanlar için kurulacak birimler bölgenin ekonomik ve teknolojik alanda eğitimli iş gücü ihtiyacını karşılayacaktır. Ekonomik ve teknolojik alanda önemli bir merkez haline gelen Aliağa'da Ege Üniversitesi'nin yer alması 'üniversite ile ekonomik ve teknolojik üretimi sağlayan kurumlar arasında' ortak bir dil ve hedef oluşturmak demektir. Bölgenin en köklü yükseköğretim kurumu olan ve öncü olma özelliğini koruyan üniversitemiz bu özelliğini sürdürmek konusunda geleceğini planlamakta ve bunu adım adım gerçekleştirmektedir. Üniversitemizi akademik ve fiziki alanda geliştirme çabamızın eksenine yerleştirdiğimiz en önemli husus, kendi kendine yeten ve dış dünyaya katkı sağlayan ve etkileyen bir üniversite inşa etmek oldu. İnsanın hayatının bütün formlarına yönelik değer üreten, insanın ve toplumun varoluşsal kıymetlerine değer veren, dünyanın geleceğini doğru değerlendiren bir üniversitenin, dünya üniversiteleri arasında saygın bir yer alacağına şüphe yoktur."

Üniversitenin yolunda sağlam hedeflerle ilerleyeceğini dile getiren Rektör Budak son olarak şöyle devam etti:

"Fotoğrafın tümüne baktığımızda üniversitemizi inşa etmenin merkezine, devletine en az yük olacak şekilde bilim adamlarımızla birlikte kaynak üretmek adına geliştirdiğimiz projelerle kendine yeten, yetiştirdiği bilim adamlarıyla hem bölgeye hem de dünyaya katkı sağlayan bir üniversite olmayı yerleştirdiğimiz anlaşılmaktadır. Artık kaynaklarını keyfiliğin biçimsiz dilini beslemek için israf eden değil, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, yeni kaynaklar ve değerler üreten, bilimi ve bilimin toplumsal yarar bağlamını merkeze alan bir yönetim anlayışını hem kuramsal hem de pratik olarak gerçekleştiriyoruz."