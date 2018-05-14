Ege Tıp başarılarını katlayarak arttırıyor

sırada yer aldı. Ayrıca dünya tıp fakülteleri sıralamasında Türkiye’den 4 tıp fakültesi arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ege Üniversitesine kısa süre önce atanan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesinin akademisyenleri ile sık sık bir araya gelerek, fakültenin sorunları, geleceğe yönelik proje ve programları tartışarak, Ege Tıp’ın dünyada referans gösterilen sağlık kurumlarından biri olmasına çok kısa sürede katkıda bulundu. Prof. Dr. Budak, “Tıp Fakültemiz; eğitim, araştırma ve uygulama açısından üniversitemizin yüz akı durumunda. Uluslararası kalitede yenilikçi eğitim anlayışıyla ve bölgenin en önemli sağlık merkezi olması nedeniyle başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Dünyanın en iyi tıp eğitimi veren kurumları arasında görmek için Tıp Fakültemizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Hastanemizde mali yapısında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler ve ciddi sağlık personeli takviyeleri ile sağlık hizmetleri de daha kaliteli hale getiriliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini TUS’da elde ettikleri başarılar nedeniyle kutluyorum” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye’de tıp eğitimi konusundaki liderliğini sürdürüyor. TUS sonuçları bu özelliğimizi bir kez daha ispatladı. Yeniliklere açık akademik kadromuzla bir yandan bilimsel çalışmalar yaparken kaliteli hekimler yetiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gelecek yıllarda başarılarımızın katlanarak artacağına inancım tam” diye konuştu.

Tus sınavında ilk sırada

Bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirerek toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti sağlayabilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip hekimler yetiştirmeyi amaçlayan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, TUS’ta da başarısını kanıtladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından Mayıs 2018’de yayımlanan “2017 TUS İlkbahar Değerlendirme Raporuna” göre Ege Üniversitesi mezunlarından 119’u bir uzmanlık alanına yerleştirildi ve TUS’ta yüzden fazla adayın girdiği üniversiteler arasında ki başarı sıralamasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi en başarılı ilk üç üniversite arasına girdi.

Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından verilen “Alan Odaklı Başarı Ödülleri”nde Ege Üniversitesi, tıp alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik ödülüne layık görüldü. Yükseköğretim kurumlarını bilimsel araştırma ve tanınırlık açısından değerlendiren dünyaca ünlü derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), ülkemizdeki üniversiteleri “Alan Bazlı” olarak diğer dünya üniversiteleri ile karşılaştırdı. QS verilerine göre, dünyadaki ilk bin üniversite içerisine Türkiye’den Fakültemizle birlikte sadece 4 tıp fakültesi dereceye girebildi.

Akademik teşvikte de en başarılı fakülte

Devlet üniversiteleri ve fakültelerini akademik teşvik puanlarını esas alarak hazırlanan ‘Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması’ (DÜS 2017) raporuna göre, Ege Üniversitesi Tıp fakültesi ülkemizdeki tüm tıp fakülteleri arasında birinci sırada yer alarak yine bir başarı yakaladı ve ülkemizde akademik performansı en yüksek olan tıp fakültesi oldu. Diğer yandan ülkemizde ilk kurulan Tıp Eğitimi Anabilim Dalı olan Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalının 20. kuruluş yılında Ege Tıp’ta X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi düzenlendi. Kongre sırasında Tıp Dekanları Konseyi Toplantısı da gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün yürütme kurulu üyeliğine seçildi.