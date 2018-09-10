Ege Tıplı öğrenciye uluslararası görev

sınıf öğrencisi İdil Kına, öğrenciler tarafından yönetilen dünyanın en büyük organizasyonu olan Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA) İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu direktörlüğüne seçildi.

İdil Kına, Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) delegesi olarak katılım gösterdiği IFMSA'nın genel kurulunda bu göreve seçilen ilk Türk öğrenci oldu. İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu direktörlüğü görevine gelen Kına, 100'ü aşkın ülkede tıp fakültesi öğrencilerinin yürüttüğü insan hakları ve barış etkinliklerine destek olarak uluslararası toplantıların, çalıştayların ve kampanyaların organizasyonundan sorumlu olacak.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı makamında ziyaret eden İdil Kına, sevincini Prof. Dr. Budak ile paylaştı. Başarısından dolayı Kına'yı kutlayan Rektör Prof. Dr. Budak, şöyle konuştu: ‘‘Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu tarafından uluslararasılaşma potansiyeli yüksek olan üniversiteler arasında yer alıyor. Bu başarımızı akademik çalışmalarımızın yanında öğretim üyelerimizin hem ulusal hem de uluslararası arenada görev ve sorumluluktan kaçmamalarına borçluyuz. Bu sorumluluğun bir örneğini bu kez bir öğrencimizde görmekten dolayı gurur duyduk. Sevgili İdil'i bu başarısından ve öz güveninden dolayı kutluyorum. Bu örneklerin sayısının artmasını temenni ediyorum.''

“Küresel düşündük yerelde uyguladık”

TurkMSIC ve IFMSA sayesinde çocukluğundan beri hayalini kurduğu insan hakları alanında çalışma fırsatı bulduğunu belirten İdil Kına ise, “Bu organizasyonlar sayesinde arkadaşlarımla beraber dünya arenasında üniversitemizi ve ülkemizi temsil etme şansına sahip olduk. Her şeyden önemlisi başka üniversite ve ülkelerden gelen harika tıp öğrencileriyle çalışıp arkadaşlıklar kurduk. Küresel düşündük, yerelde uyguladık. Bugün benim elde ettiğim başarı hem kendi okulumdaki hem de başka üniversitelerdeki öğrenci arkadaşlarımın ve hocalarımın bana kattıkları ve verdikleri ilham sayesindedir. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerin yönettiği dünyanın en büyük organizasyonu

1951 yılında kurulan IFMSA, 127 ülkede 137 üye birlik ile İnsan Hakları ve Barış, Staj ve Araştırma Değişimi, Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık, Tıp Eğitimi ve Halk Sağlığı alanlarında çalışmalar yürütüyor. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kurumlarda 1.3 milyon tıp fakültesi öğrencisini temsil eden IFMSA, öğrenciler tarafından yönetilen dünyanın en büyük organizasyonu. İdil Kına'nın direktörü seçildiği İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolu ise 1983 yılından beri tıp fakültesi öğrencilerinin mülteci hakları, insani yardım, hasta hakları, kadın hakları gibi alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalarını sürdürdükleri bir çatı konumunda.