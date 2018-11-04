Ege turizmi için Ankara'daydılar

İzmir Ticaret Odası (İZTO) turizm sektörü temsilcileri, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile birlikte Ankara'ya giderek sektörle ilgili taleplerini bizzat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a anlattı. Ziyarette Çeşme turizmi, kruvaziyer gemilerinin yeniden kente gelişi,turizm taşımacılığı, İzmir'de iç ve dış hatlar uçuşlarının canlandırılması gibi pek çok konu ele alındı.

Bakan Ersoy'u makamında ziyaret eden heyette, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, Meclis Üyeleri Kıvanç Meriç, Cemal Ahmet Yıldırım, İsmail Cirit ve Coşkun Altın yer aldı. Bakan Ersoy'un geçtiğimiz eylül ayında İZTO'da Turizm Sektör Buluşması'na konuk olmasının ardından bir dosya hazırlayan İZTO, bunu da iletti.

Çeşme için özel proje

Sektörel sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili detayları da doğrudan Bakan Ersoy'a aktaran İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, özellikle İnciraltı bölgesinin sağlık turizmine kazandırılması için oda olarak büyük çaba sarf ettiklerini vurguladı. Sağlık turizmi kapsamında Balçova Termal için de bir proje hazırladıklarını kaydeden Özgener, Çeşme'deki gürültü sorunu için de özel bir proje geliştirdiklerine ve ilerleyen günlerde bunun için Bakanlığın kapısını tekrar çalabileceklerine işaret etti.

Taşımacılık sektörü 12 ay turizm istiyor

Bunların yanı sıra İzmir ve Ege Bölgesi'-nde turizmin 12 aya yayılmasının sezon dışı dönemde kontak kapatmak zorunda kalan turizm taşımacılığı sektörüne de büyük fayda sağlayacağına dikkat çeken Özgener, kongre, fuar, sağlık ve spor turizmine yönelik özel çalışmalar beklediklerini dile getirdi. İzmir'den yurt dışına direkt uçuşların artırılması hususuna da değinen Özgener, İzmir turizmi için can suyu olan kruvaziyer turizminde de el ele verilirse çok önemli çalışmalar gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Detaylar anlatıldı

Öte yandan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş de, Çeşmeli turizmcilerin taleplerini aktararak, gürültü ve atık su olmak üzere pek çok konunun tüm tarafların karşılıklı müzakeresi ile çözülebileceğini ifade ederken; meclis üyeleri de kendi sektörlerine ilişkin detayları Bakan Ersoy ile paylaştı.

Bakan Ersoy'dan talimat

İzmir heyetinin aktardığı tüm konuları ilgiyle dinleyen Bakan Ersoy da, her türlü projeye ve ortak çalışmaya hazır olduklarına işaret ederek sağlık turizmi planlamaları ve Çeşme'deki konularla ilgili bürokratlarına çalışma talimatı verdi. Kruvaziyer turizmi için de İstanbul'da büyük bir liman yapılması konusunda projede hızlanılması gerektiğini belirten Ersoy, İstanbul destinasyonuna gelecek kruvaziyer gemilerinden İzmir'in de çok büyük bir pay alacağını, bölgenin buna yoğunlaşması gerektiğini söyledi.