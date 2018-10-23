Ege Üniversitesi 192 sıra birden yükseldi, dördüncü oldu

Ege Üniversitesi (EÜ), dünyanın en iyi bin üniversitesi sıralamasında Türkiye'den en başarılı 4'üncü üniversite oldu.

Dünya Üniversiteleri Sıralama Merkezi'nin açıkladığı listeye göre Ege Üniversitesi (EÜ) , büyük bir başarı gösterdi. Sıralama EÜ, ürkiye'den en başarılı 4'üncü üniversite oldu. Bu yıl dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi sıralamasında Ege Üniversitesi'nin, önceki yıllarda yapılan sıralamaya göre 192 sıra yükseldiği ifade edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği üzere Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarındaki yerlerini daha yukarıya taşımak için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Necdet Budak konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tam bir yıldır rektörlük görevindeyim. Bu zaman zarfı içerisinde Ege Üniversitesi'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak adına ekip arkadaşlarımızla çalışıyoruz. 2019 yılında ‘Araştırma Üniversitesi' olmak gibi bir hedefimiz var. Uluslararası pek çok istatistik kurumunun dünya üniversiteleri sıralamalarında Ege Üniversitesi olarak yer alıyoruz. Tabi ki bu sıralamalar yeterli değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda üniversitemizi dünya sıralamalarında daha yukarıya taşımak için çok çalışıyoruz, çok çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizde eğitim, öğretim ve bilimsel araştırma adına huzurlu, güvenli ve nezih bir ortam oluşturduk. Bilim üreten, araştırma geliştirme yapan model bir Ege Üniversitesi iklimi oluşturduk. Bu iklim bizleri başarıya taşıyor. Hedefimiz üniversitemizi dünyanın ilk 500 yüz üniversitesi arasına taşımaktır. Üniversitemizin bu potansiyelinin olduğunu biliyorum” diye konuştu.