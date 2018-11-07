Ege Üniversitesi Avrupa'daki 21 eğitim merkezi arasına girdi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahisi Birimi, Avrupa'daki 21 eğitim merkezi arasına Türkiye'den seçilen ilk merkez oldu.

Avrupa'dan eğitim için Ege Üniversitesi'ne gelecek olan hekimlere; İngilizce, Hollandaca ve Almanca eğitim verileceği ifade edilirken, Avrupa Endokrin Cerrahi Birliği, Türkiye'yi bünyesinde oluşturduğu ve uzmanların eğitimini kapsayan 'Fellowship Programı'nda 12 merkez ülke arasına dahil etti. Türkiye'den sadece Ege Üniversitesi (EÜ) bu merkezler arasına girerek tarihi bir başarıya imza attı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Genel Cerrahi Anabilim Dalını ziyaret ederek başarılarından dolayı öğretim üyelerini kutladı. Ege Üniversitesi'nin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu ifade eden Rektör Budak, ‘"Avrupalı endokrin cerrahları buraya gelerek öğretim üyelerimizden eğitim alacaklar. Bu başarı, Türk bilim insanlarının ne kadar büyük yeteneğe sahip olduğunun bir göstergesi. Ege Üniversitesi olarak adımızı bu merkezler arasına yazdırdığımız için sevinç duyuyoruz. Genel Cerrahi Anabilim Dalımız İzsiz Troid ameliyatı ve organ nakli konusunda ülkemizin referans merkezleri arasında yer alıyor. Bu başarı hikayelerini artırarak yolumuza devam edeceğiz. Akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin ise genel cerrahi ana bilim dalının geçmişten gelen başarı geleneğini sürdürdüğünü söyledi. Ana bilim dalında görev yapan cerrahların organ nakli, laparoskopik cerrahi ve pek çok operasyonu dünya standartlarında gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Ersin "Üniversitemizin ve ülkemizin adını endokrin cerrahisi eğitimi konusunda Avrupa'nın sayılı merkezleri arasına yazdırdığımız için gururluyuz" diye konuştu.

Yurt dışından gelecek cerrahlara verilecek eğitimler konusunda bilgi veren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Makay da, "Program kapsamında her yıl Avrupa'nın değişik ülkelerinden, endokrin cerrahisi konusunda bilgi ve deneyimini artırmak isteyen yabancı uzman hekimler kurumumuzu ziyaret edecekler. Eğitime katılacak bu hekimlere İngilizce, Hollandaca ve Almanca eğitim vereceğiz. Endokrin Cerrahisi eğitiminde bu seviyeye gelmemizden dolayı büyük mutluluk duyuyorum" diya aktardı.