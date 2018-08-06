Ege Üniversitesi, geleceğin diş hekimlerinin adresi oldu

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, bugün bir yandan gelişmiş cihazlarla donatılan kliniklerde on binlerce hastaya sağlık hizmeti verirken, diğer yandan da 4 binin üzerindeki mezun sayısıyla ülkemize yeni diş hekimleri kazandırmaya devam ediyor.

Ege Bölgesinin tek Diş Hekimliği Fakültesi olan Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi; ağız diş ve çene cerrahisi, protetik diş tedavisi, periodontoloji, ortodonti, pedodonti, ağız, diş ve çene radyoloji, restoratif diş tedavisi ve endodonti’den oluşan 8 ana bilim dalıyla eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürdürüyor. Fakülte, sahip olduğu teknik donanımı ile de Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı alanında öncü kurumları arasında yer alıyor.

Sürekli olarak yenilenen ve gelişmiş cihazlarla donatılan kliniklerde yılda 60 bin civarında hastaya tedavi hizmeti veren EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin ilk sıralarda tercih ettiği diş hekimliği fakülteleri arasında yer alıyor. Öğrenciler, fakülte bünyesinde bulunan ve her öğrenciye bir adet ünite düşecek şekilde günümüz teknolojisine uygun olarak yenilenen 250 adet tedavi ünitesinde (ünit+fotöy), hastalarla ilgilenerek öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor.

Her türlü teknolojik donanıma sahip Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde; Elektron Mikroskobuna (SEM) sahip bir araştırma laboratuvarı, Fantom Laboratuvarı, Biyokimya Laboratuvarı, Bilgi İşlem Merkezi ve bir kütüphane ile araştırmacıların ve öğrencilerin gereksinim duyduğu tüm çağdaş eğitim hizmetleri veriliyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ile eğitim iş birliği

Portekiz, Amerika, Hollanda’daki üniversiteler ve diş hekimliği fakülteleri ile kurulan yakın ilişkilerle öğrencilere yurt dışında eğitim olanakları sağlayan EÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Avrupa topluluğunun eğitim alanındaki faaliyet programı olan Erasmus Programına ülkemizden katılan ilk diş hekimliği fakültesi de oldu. Fakülte, aynı zamanda Avrupa Birliği Ülkeleri Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitim amacı ile kurduğu ADEE’ye (Association for Dental Education in Europe) ve DENTED’e Türkiye’den üye ilk diş hekimliği fakültesi unvanını taşıyor.