Ege Üniversitesi ilaç araştırmalarında da dikkat çekiyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ilaç araştırmaları yapan Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Klinik Faz-1 Araştırma Ünitesi’ni ziyaret ederek bilgi aldı. Ege Üniversitesi’nin ilaç araştırmaları konusunda önemli bir bilgi ve deneyime sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Faz-1 klinik çalışmaları genellikle gelişmiş batı ülkelerinde deneyimli merkezlerde yapılıyor. Ülkemizde ise yapılan klinik ilaç araştırmalarının sadece yüzde1’i Faz-1 araştırmalar ve bu araştırmaların yarısından çoğu üniversitemizde yapılıyor. Bu alanda hasta gönüllülerde Çocuk Hastanemizde bulunan hematoloji kliniğimiz ile sağlıklı gönüllülerde ise ARGEFAR’da hizmet veriyoruz. Tüm bu çalışmalar ile üniversitemiz ülkemiz tıbbına çok önemli katkılar sunuyor. Üniversitemizdeki ilaç araştırmalarına katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi ilaç araştırmaları ve ülkemizin öncelik verdiği alanlarda üretmeye devam edecektir" dedi.

"Çalışmaları yakından takip ediyoruz"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik performansta Türkiye’de ilk sırada olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Budak,

"Bu birinciliğinin kanıtı olan birimlerimizden biri de Çocuk Hastanesi Klinik Faz-1 Araştırma Ünitesi. Çünkü bu araştırma merkezimizde yabancı birçok firmanın yatırım ve destekleriyle Hemofili, Damar Tıkanıklığı ve Akdeniz Anemisine yönelik araştırmalar gerçekleştiriliyor. Bu merkez Türkiye’de bir referans merkezi ve burada görev alan değerli akademisyenlerimiz hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına gurur verici çalışmalara imza atıyorlar. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Merkezimizde yerli ve milli ilaçların yapılması anlamında ciddi bir bilgi birikimi ve alt yapısı söz konusu. Buradaki birikimimizin zaman içerisinde ülkemizin ilaç alımı konusunda dışarıya bağımlılığını azaltacak çalışmalara da katkı sunacağına inanıyorum. Akademisyenlerimizin bu çalışmalarının hükümetimiz, TÜBİTAK ve özel yatırımcıların bu alana ilgisi ve desteği ile daha ileri noktalara taşınacağını ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Önem bir merkez

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Klinik Faz-1 Araştırma Ünitesi’nin 2011 yılında faaliyete geçtiğini ifade eden EÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Kavaklı ise, "Ünitemizde son 7 yılda 7 farklı uluslararası Faz-1 çalışmasını güvenlik sorunu olmadan başarı ile tamamladık. İlaç araştırmalarında insanlar üzerinde gönüllülük esasına göre yapılan denemeler büyük önem taşıyor. Ülkemizde üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastane kliniklerinde bu konuda onaylı tek merkez biziz; yani gönüllü hastalar üzerinde Faz-1 çalışması yapma yetkisi olan tek hastane kliniği 7 yıldır Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Kliniği.

Yerli ve milli ilaç üretimine katkı sunmaya hazırız mesajı

İlaç araştırmalarının uluslararası klinikler ile işbirliği içerisinde devam ettiğini belirten Prof. Dr. Kavaklı, "Biz 15 yıldır uluslararası ilaç firmalarının sponsorlukları ile bu çalışmaları yapıyoruz. Henüz yerli firmalar ile bu çalışmalar yapamadık. Ama şöyle bir umudumuz var. Biz son 15 yılda bu alanda bilgi birikimi ile birlikte bir deneyim kazandık. Bu kazandığımız deneyimleri akademisyenlerimizin ve sağlık personelimizin katkısı ile yerli firmalarımızın da birikimi ile birleştirerek yerli ilacın erken faz çalışmalarında görev alabileceğimizi düşünüyoruz. Bu araştırmalar için bilgi ve deneyimin yanında Türkiye’deki ilaç firmalarının beli bir kaynağı ortaya koymaları gerekiyor. Eğer onlar sağlanırsa memnuniyetle Türkiye’deki milli firmalar ile de bu tür çalışmaları yapabiliriz" şeklinde konuştu.