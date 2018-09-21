Ege Üniversitesi ile Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nden örnek işbirliği

Bu çerçevede Ege Üniversitesi akademisyenleri ve sanayicinin ortak çalışma olanaklarını artırmak, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş arasında imzalanan protokol ile üniversite ve sanayicinin birlikte çalışarak topluma ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Araştırma üniversitesi olma yolunda topluma ve devlete katkı sağlayarak ilerlediklerini söyleyen Rektör Necdet Budak, “Üniversite-sanayi işbirliği dünyadaki rekabet içerisinde ülkemizi ileriye götürebilecek en önemli unsurdur. Sanayici, üniversitedeki bilimsel araştırmalardan yararlanacak ve bilim insanımızın çalışmaları boşa gitmeyerek sanayiciye katkıda bulunacak. Öğretim üyesi ve sanayici aynı havayı soluyacak” dedi.

Rektör Budak, toplum ve sanayiciyle bütünleşilmesi gerektiğini söyleyerek üniversitenin serbest buluşlarıyla, altyapısıyla, laboratuvarlarıyla yaptıklarını toplumla paylaştığını belirtti. Budak, “Sanayi ile ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla son dönemde serbest bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere yaklaşık 20 bölgeyi hocalarımızla ziyaret ederek sanayicilerimizle bir araya geldik. Model fabrika ile Türkiye'de ilklerden olacağız. Sanayicisi, çalışanı, öğretim üyesi, öğrencisi aynı ortamda aynı havayı soluyacaklar. Teknoparkımızın ikinci kısmına Sanayi Bakanlığımızın da desteğiyle başlamak üzereyiz. Akredite laboratuvarlarımızı ve yaptığımız analizlerin tümünü sanayicilere açıyoruz. Var olan bilgilerimizi topluma aktararak devletin öncelik verdiği araştırmaları da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Budak, “Sanayicinin bilim insanlarına güvenmesi gerekiyor. Çalışmalarımızı iş birliği içinde ülkemizin geleceği için geliştirerek topluma ve devletimize katkı sağlamalıyız. Dünyadaki rekabetin önüne eğitim bilim ve fen ile geçebiliriz. Üniversiteler toplum için var. Birlikten kuvvet doğar” ifadelerini kullandı.

“Üniversite ve sanayi birbirine mecbur”

Üniversite sanayi işbirliğini önemsediklerini belirten İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş ise “Ekonomimizi geliştirmek için sanayicilerimizi bilimle teknolojiyle devamlı temas halinde tutmalıyız. Bu anlamda sanayicimizin bilime ulaşması için Ege Üniversitesine güveniyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin büyük bir kısmı düşük orta teknolojili ürünler. Yüksek teknolojili ürünün payı Türkiye'nin ihracatı içerisinde yüzde 2.8. Hindistan ve Mısır bizden daha yüksek yüzdelere sahip. Bu şekilde cari açığımızı düşürme şansımız yok. Ancak üniversite ile birliktelikten çıkan ürün ile bu yüzdeyi yükseltebiliriz. Bu yüzden artık sanayici ve üniversite birbirine mecbur. Bu mecburiyetten bir meyve çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.