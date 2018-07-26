Ege Üniversitesi ile Tarım Kredi Kooperatifi arasında örnek işbirliği

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin İzmir’deki ilk ziyaretinde tüm sektörlerin işbirliği yapması yönündeki çağrısının ilk kez hayata geçirildiğini İfade ederken, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, yapılan iş birliğine dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasındaki protokol töreni Ege Üniversitesi Rektörlüğü Eski Senato Salonu’nda düzenlendi. Törene, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üniversitenin üst yönetimi, akademisyenler ve kooperatif yöneticileri katıldı. Törende, Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin uluslararası düzeyde kaliteli eğitim sunan Ege Üniversitesi arasındaki ikinci önemli işbirliği protokolü olduğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Kooperatifimizle ikinci protokolümüze imza atıyoruz. Ege Üniversitesi olarak çiftçiden aracısız gıda malzemeleri temin ediyoruz. Böylece hem daha uygun fiyata alım yapıyoruz hem de çiftçimizi aracılardan korumuş oluyoruz. Üniversitemizdeki bütün yiyeceklerimiz, Tarım Kredi Kooperatifi’nden doğrudan temin ediliyor. Bunun başka üniversitelere de örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

"Bizim bu alanlarla ilgili yaptığımız çok sayıda projemiz var"

Protokolün her iki kurum arasında, Ar-Ge, eğitim programları, seminer, sosyal sorumluluk projeleri ve ortak çalışmalar yürütmeyi amaçladığını söyleyen Rektör Budak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin İzmir’e yaptığı ilk ziyaretindeki çağrısına da yanıt vermiş olduklarının altını çizdi. Rektör Budak, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin İzmir’e yaptığı ilk ziyarette de önemle vurguladığı tüm sektörlerin işbirliği içinde çalışması konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Protokol bu anlamda da önem arz ediyor. Aslında geç kalınmış bir protokol. Bölgemizde Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticileri ve bizim bu alanlarla ilgili yaptığımız çok sayıda projemiz var. Çok geniş bir akademik kadromuz bulunuyor. TÜBİTAK projelerimiz, bilimsel çalışmalarımız fazlasıyla var ve bunların topluma, çiftçilerimize fayda sağlaması gerekiyor. Üniversitemizin bu bilgi birikimini pratiğe aktarmak açısından, Ar-Ge çalışmaları, eğitim programları, seminerler anlamında ne imkanımız varsa işbirliği yapmak için bir protokole imza atıyoruz. Eğer üniversitedeki bilgi topluma fayda sağlamıyorsa kütüphanede, raflarda kalacaksa bunun hiç kimseye faydası yok. Türkiye dünyada ciddi bir ekonomik rekabet içinde, bu rekabette de tarım başta olmak üzere üniversite olarak üzerimize düşeni yapmak için yoğun çaba harcıyoruz. Var olan bilgiyi sahaya yansıtma anlamında ilk örneğini yapıyor olmak üniversitemiz için inanılmaz bir bahtiyarlık. Protokolün ülkemize ve her iki kurumumuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İzmir ve çevresinin tarımın merkezi konumunda olduğunu dile getiren Genel Müdür Poyraz, “İzmir ve çevresindeki tarımsal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de göreve gelir gelmez kooperatifçiliğin, tarım sektöründe yaşatılmasını ifade etmişti. Bu öngörüden hareketle Ege Üniversitesi gibi bir bilim yuvasından alacağımız desteklerle birliğimizi çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Genel Müdür Poyraz: "Bizim için bu protokol çok önemli"

Protokolün sektörle üniversiteyi buluşturduğunun altını çizen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da, protokolün kendileri açısında önemli olduğunu ifade etti. Poyraz, "Bizim için bu protokol çok önemli. Ege Üniversitesi Türkiye’de tarımsal faaliyetler noktasında hem teorik hem de pratik bilgi ve beceriye sahip en deneyimli üniversitelerimizden birisi. Biz sektörün ana aktörlerinden bir tanesi olarak işin pratiğinde kazanıp da geliştirmek istediğimiz yönlerimiz var. Özellik sahada olduğumuz için üreticilerimizden gelen taleplerle ilgili yapılması gerekenler noktasında da bilgi birikime ihtiyacımız var. Bu anlamda kendi çalışan personelimizin eğitimi başta olmak üzere, çiftçilerimizin yaygın eğitimlerine kadar Ege Üniversitesi ile işbirliği protokolünün ülkemiz açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Tarımda hem ülkemizi kalkındıracak ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek duruma getirebileceksek, hem de üniversitemizi ve kurumumuzu daha güçlü kılacaksak protokol de önem kazanıyor. Aslında protokolle her iki kurumun imkanlarının belli ölçüde bir araya getirilerek çiftçilerimize ve ülkemize sunulmuş oluyor" dedi.