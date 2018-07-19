Ege Üniversitesi Kampüsü’nün çehresi değişiyor

EÜ Kampüsü’nün huzurlu ve güzel bir görünüme kavuşması amacıyla gerçekleştirilen altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını titizlikle takip eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Öğrencilerimizin, sosyal imkânları ve modern fiziki alt yapısı güçlü; güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için yoğun gayret gösteriyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi merkez kampüsünde devam eden peyzaj ve sosyal alan çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, en büyük sorununun; altyapı, çevre, otopark düzenlemesi olduğunu vurguladı. Bu konulara, bugüne kadar dikkat edilmediğini ve birçok problemin yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz 64 yıllık bir üniversite. Uzun yıllar birçok noktasına el değmemiş. Sürdürülebilir yeşil bir üniversite için yoğun çaba harcıyoruz. Kampüsümüzde yıllardır trafik sorunu vardı. İlk önce bunu çözmemiz gerekiyordu, öğrenci ve öğretim üyelerimiz yolda yürürken zorluk çekiyordu. Belli merkezi otoparklar geliştirdik. Bu otoparkları plaka tanıma sistemleriyle donattık ve yürüme yollarımızı yaptık. Ardından peyzaj çalışmalarına başladık. Peyzaj çalışmalarında ise Edebiyat, Eczacılık, Diş Hekimliği ve İletişim fakültelerinin olduğu bölgeyi araç trafiğine kapattık. Bölgenin peyzaj çalışmalarıyla ilgili süreci başlattık. Aynı şekilde, Bilgisayar, İktisadi İdari Bilimler ve Sağlık Bilimleri fakültelerinin bulunduğu bölgeyi de trafiğe kapatarak peyzaj çalışmalarına başladık" diye konuştu.

"Binaların çevrelerini yeniden düzenliyoruz"

Eczacılık fakültesinin arkasındaki alanda başlayan aydınlatma direği yenileme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Rektör Budak, şöyle devam ett:

"Tüm kampüsümüzdeki aydınlatma ve kamera sistemlerini yeniliyoruz. Sağladığımız huzur ve güven ortamının devam etmesi için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Her yıl ülkemize binlerce nitelikli genç kazandıran üniversitemizi, bilimsel çalışmaların daha nitelikli yapılabileceği, sosyal ve sportif olanakların gelişmiş ülkelerin standartlarında olduğu bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarına da hız verdik. Kampüsümüzde geçiş noktalarını ve bağlantı yollarını yeniden düzenliyoruz. Özellikle öğrencilerin yoğun olarak kullandığı noktaları belirleyerek bu noktalarda kaldırım ve yürüme yolları yaptık. Aynı bölgelere öğrencilerin oturabileceği banklar koyuyoruz. Binaların çevrelerini yeniden düzenliyoruz. Öğrencilerimize ve personelimize yönelik anket düzenleyerek onların seçimleri doğrultusunda ana giriş kapımızı yeniliyoruz. Birçok alana yeni çöp kutuları koyduk. Birimlerimize giden yollarımızın aydınlatmalarını yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Görüntü kirliliğine neden olan ve eskiyen yönlendirme levhalarını, güneş enerjisi ile çalışan levhalarla değiştirerek modern bir görünüm oluşturduk. Üniversitemizde yapılan faaliyetleri öğrencilerimize ve personelimize duyurmak adına kampüsümüzün çeşitli noktalarına LED ekranlar yerleştirdik. Öğrencilerin ve çalışanların daha kaliteli vakit geçirebilecekleri, günün stres ve yorgunluğunu atabilecekleri daha rahat ve kullanışlı mekanlar oluşturuyoruz."