Ege Üniversitesi öğrencileri ile MEB öğrencilerini buluşturan proje

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen “spe-bre-ak (speak & break) Let’s Dyned Projesine imzalanan protokol ile start verildi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Bornova’da eğitim gören öğrencilerin İngilizce pratik yapmasına katkı sağlayacak.

EÜ Rektörlüğü Eski Senato Salonunda düzenlenen protokol imza törenine; EÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Ersan, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu, EÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eşref Abay ile projeden sorumlu Ege Üniversitesi akademisyenleri ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube ve okul müdürleri katıldı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülecek “spe-bre-ak (speak & break) Let’s Dyned Projesi ile Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında gönüllü öğrenciler Bornova’daki projeye dahil olarak devlet okullarındaki öğrencilerle sohbet köşesinde online konuşabilecek. Öğle tatilleri, tenefüs ve uygun ders saatinde haftada 2 gün konuşma pratiği ve DYNED çalışma desteğiyle, aktiviteler ve sohbet ortamları oluşturularak İngilizce öğrenimi keyifli hale getirilecek.

Protokol töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde çocuklarımızın dil eğitimine büyük katkı sunacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın kendilerini İngilizce ifade etmelerini kolaylaştıracak olan bu projenin genişleyerek sürdürüleceğine inanıyoruz. Ege Üniversitesi olarak projeye her türlü katkı sağlamaya ve bu projeyi yayagınlaştırmaya gayret edeceğiz. İşbirliğinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Kadıoğlu ise Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a yakın işbirliği ve eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Projemizin üniversitemiz öğrencileri ile kardeşlerini buluşturarak İngilizce’yi korkulan bir dil olmaktan çıkaracağına inanıyorum” diye konuştu. Dekan Prof. Dr. Eşref Abay da projenin Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik deneyimi kazanmalarına katkı sunacağını ifade etti.

Proje, Avrupa’ya uzanacak

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan ve bilgisayarlar üzerinden öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini sağlayan DYNED sistemine üniversite öğrencileri dahil edilecek. DYNED kullanımının yaygınlaşması ile öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatın içerisinde aktif olarak kullanılması sağlanacak. Projeyle eş zamanlı olarak başlayan E-twinning projesi sayesinde ise Edebiyat Fakültesi öğrencileri ve Bornova’da eğitim gören öğrenciler İtalya’da DYNED programını kullanan öğrencilerle iletişim halinde olarak İngilizcelerini gelistirecekler.