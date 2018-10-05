Ege Üniversitesi öğrencilerinden teröre tepki

Ege Üniversitesi öğrencileri, Batman'da 8 askerin PKK tarafından şehit edilmesi sonrası teröre tepki için bir araya gelerek terörü lanetledi.

Batman'daki 8 askerin şehit olması tüm Türkiye'yi üzüntüye boğarken, Ege Üniversitesi öğrencileri de yaşanan saldırıya tepki gösterdi. Hain terör saldırısının ardından duruma sessiz kalmayan onlarca öğrenci terörü lanetledi. Şehit askerleri anmak isteyen ve Ege Üniversitesi Kampüsünde toplanan öğrenciler, "Hepimiz Mehmetçiğiz" yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Egeli gençlere Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da eşlik etti.